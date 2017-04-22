Тренер Александр Жулин сообщил, что российская танцевальная пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов будет работать под его руководством.

«Синицина и Кацалапов будут работать со мной», – сказал Жулин.

Напомним, что ранее пара тренировалась у Марины Зуевой. Перед началом прошлого сезона фигуристы стали работать с Олегом Волковым и Еленой Чайковской.

В группе Жулина также тренируются Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.