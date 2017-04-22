Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов будут работать со мной»
Тренер Александр Жулин сообщил, что российская танцевальная пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов будет работать под его руководством.
«Синицина и Кацалапов будут работать со мной», – сказал Жулин.
Напомним, что ранее пара тренировалась у Марины Зуевой. Перед началом прошлого сезона фигуристы стали работать с Олегом Волковым и Еленой Чайковской.
В группе Жулина также тренируются Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.
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