Евгения Медведева: «Вполне могу представить себя на льду в 37 лет»
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о конкуренции в сборной, о просмотре фигурного катания и о командном чемпионате мира.
– Сотникова будет тренироваться у Плющенко. Как думаете, у нее есть шанс отобраться на Игры в Пхенчхане?
– У каждого человека есть право распоряжаться своей судьбой. Прогнозов делать не буду. Могу только пожелать Аделине удачи.
– Сотниковой и Туктамышевой – 20, Липницкой – 18. Олимпийские чемпионки и чемпионка мира, но шансов попасть в сборную даже на чемпионат Европы у них немного. Сильно напрягает такая безумная конкуренция?
– Да, с этим нельзя не согласиться: конкуренция и внутри страны, и в мире очень сильно подскочила. Расслабиться нельзя ни на день, ни на час, ни на минуту…
– Вы смотрите фигурное катание?
– Лет до 14 почти не смотрела. Сидела перед телевизором и думала: «А что я там не видела?» Тренировалась усердно, но не следила за каждым турниром, не знала по имени каждого фигуриста.
А потом я уже полностью погрузилась в фигурное катание и вне льда. Теперь смотрю каждое соревнование, пытаюсь найти что-то для себя в выступлениях других. Теперь это не только эстетическое наслаждение или азарт, но и профессиональный интерес.
– На чемпионате мира в Хельсинки выступала британка Зои Уилкинсон. Ей 37, вернулась в спорт после рождения троих детей. Можете представить себя на льду в таком возрасте?
– Вполне. Вообще мне хочется кататься как можно дольше, – сказала Медведева.
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