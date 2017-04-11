Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о конкуренции в сборной, о просмотре фигурного катания и о командном чемпионате мира.

– Сотникова будет тренироваться у Плющенко. Как думаете, у нее есть шанс отобраться на Игры в Пхенчхане?

– У каждого человека есть право распоряжаться своей судьбой. Прогнозов делать не буду. Могу только пожелать Аделине удачи.

– Сотниковой и Туктамышевой – 20, Липницкой – 18. Олимпийские чемпионки и чемпионка мира, но шансов попасть в сборную даже на чемпионат Европы у них немного. Сильно напрягает такая безумная конкуренция?

– Да, с этим нельзя не согласиться: конкуренция и внутри страны, и в мире очень сильно подскочила. Расслабиться нельзя ни на день, ни на час, ни на минуту…

– Вы смотрите фигурное катание?

– Лет до 14 почти не смотрела. Сидела перед телевизором и думала: «А что я там не видела?» Тренировалась усердно, но не следила за каждым турниром, не знала по имени каждого фигуриста.

А потом я уже полностью погрузилась в фигурное катание и вне льда. Теперь смотрю каждое соревнование, пытаюсь найти что-то для себя в выступлениях других. Теперь это не только эстетическое наслаждение или азарт, но и профессиональный интерес.

– На чемпионате мира в Хельсинки выступала британка Зои Уилкинсон. Ей 37, вернулась в спорт после рождения троих детей. Можете представить себя на льду в таком возрасте?

– Вполне. Вообще мне хочется кататься как можно дольше, – сказала Медведева.