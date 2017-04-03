Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об отдыхе, а также о своей популярности.

«Сейчас отдыхать рано. Через две недели – командный чемпионат мира, чему я очень рада. Смогу еще раз показать свои программы. Мне всегда тяжело расставаться с ними в конце сезона. В них я вкладываю частичку души, и она там остается.

По возвращении в Москву мы будем тренироваться в обычном режиме. Для меня самое главное – восстановиться как эмоционально, так и физически. Для этого достаточно полежать на кровати и посмотреть в потолок. Это самый лучший отдых.

Я не любитель шумных компаний, тусовок, для меня лучше завернуться в одеяло и посмотреть кино дома одной», – призналась Медведева.

– В последнее время вы ведете жизнь настоящей звезды. Это напрягает?

– Не чувствую какого-то давления. Мне нравится внимание людей. Когда выходишь на лед и понимаешь, что на тебя смотрит несколько тысяч человек, испытываешь особенные чувства. Хочется их отблагодарить, порадовать. Такое внимание совсем не напряжно.

– Как поступаете с многочисленными подарками, которые вам достаются? Какой самый необычный подарок?

– Самый необычный подарок получила на чемпионате России. После короткой программы мне прямо с трибуны спустили коробочку, в которой были две фигурки из сериала про фигурное катание. Они были сделаны из сахарной мастики. У женщин ушло на создание этой красоты 28 часов чистого времени.

Игрушки, которые кидают на лед, – отдельная тема. Думала, как их можно использовать с пользой. Хотела бы отдавать их в детские дома, поскольку их действительно очень много, и квартиры на них не хватит, – сказала фигуристка в интервью «Спорту День за Днем».