Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о психологическом давлении на крупных стартах, а также о подготовке к Олимпиаде в Пхенчхане.

– Не хочется подводить ни тренера, ни страну. Выходили бы мы и для себя просто катались… Надо, конечно, уметь отбрасывать все мысли об ответственности. Но отключиться от них получается далеко не всегда. Они очень сильно сбивают. И тренировочный процесс от них тоже страдает.

– Очень часто говорят – в России нет мужского одиночного катания. Обижает?

– Вообще да. Обидно, конечно. Эти слова означают, что в нас не верят. Ради чего тогда кататься? Ради кого? Понятное дело, что надо быть сильнее, не слушать все это, не читать комментарии. Но…

– На этом чемпионате мира возникла тема жестких комментариев по телевидению. Кое-кто даже обиделся.

– Мне обидно стало, когда выступали Федя Климов с Ксюшей Столбовой и про них сказали «неудачники в короткой программе». Зачем такое говорить на всю страну? Я понимаю, что быть комментатором очень сложно. Всякое бывает, эмоции захлестывают. Но такого, мне кажется, нельзя допускать.

– Впереди олимпийский сезон. Что к нему подготовите?

– Сейчас надо отдохнуть после тяжелого сезона, чтобы следующий хорошенько отработать. Надо будет подучить четверной сальхов, в следующем году его, может быть, вставим в программу. Четверной лутц надо добить, ну и на акселе больше не ошибаться. Нельзя такой прыжок срывать.

– С какими ожиданиями поедете на Олимпиаду?

– Я буду настраивать себя на очень большой праздник. Это будет очень значимое событие в моей жизни. И я хочу, чтобы мне было приятно кататься самому и чтобы на меня было приятно смотреть. Хочется показать качественные прокаты и достойно представить Россию.

Но готовиться буду без излишнего накручивания самого себя. Это очень сильно давит, – сказал Коляда.

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