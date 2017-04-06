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    Михаил Коляда: «Обидно слышать, что в России нет мужского катания»

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 мужское катание Михаил Коляда

    Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о психологическом давлении на крупных стартах, а также о подготовке к Олимпиаде в Пхенчхане.

    – Не хочется подводить ни тренера, ни страну. Выходили бы мы и для себя просто катались… Надо, конечно, уметь отбрасывать все мысли об ответственности. Но отключиться от них получается далеко не всегда. Они очень сильно сбивают. И тренировочный процесс от них тоже страдает.

    Очень часто говорят – в России нет мужского одиночного катания. Обижает?

    – Вообще да. Обидно, конечно. Эти слова означают, что в нас не верят. Ради чего тогда кататься? Ради кого? Понятное дело, что надо быть сильнее, не слушать все это, не читать комментарии.  Но…

    На этом чемпионате мира возникла тема жестких комментариев по телевидению. Кое-кто даже обиделся.

    – Мне обидно стало, когда выступали Федя Климов с Ксюшей Столбовой и про них сказали «неудачники в короткой программе». Зачем такое говорить на всю страну? Я понимаю, что быть комментатором очень сложно. Всякое бывает, эмоции захлестывают. Но такого, мне кажется, нельзя допускать.

    Впереди олимпийский сезон. Что к нему подготовите?

    – Сейчас надо отдохнуть после тяжелого сезона, чтобы следующий хорошенько отработать. Надо будет подучить четверной сальхов, в следующем году его, может быть, вставим в программу. Четверной лутц надо добить, ну и на акселе больше не ошибаться. Нельзя такой прыжок срывать. 

    С какими ожиданиями поедете на Олимпиаду?

    – Я буду настраивать себя на очень большой праздник. Это будет очень значимое событие в моей жизни. И я хочу, чтобы мне было приятно кататься самому и чтобы на меня было приятно смотреть. Хочется показать качественные прокаты и достойно представить Россию.

    Но готовиться буду без излишнего накручивания самого себя. Это очень сильно давит, – сказал Коляда.

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