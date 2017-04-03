Заслуженный тренер России Елена Чайковская подвели итоги выступления россиян на чемпионате мира в Хельсинки.

«Увы, фаворитами, как таковыми, нас сейчас не считают. У нас единственная прочная позиция – у Медведевой, хорошие перспективы в парном катании и два слабых звена – мужское одиночное катание и танцы на льду.

Но надо как-то выбираться из этой ситуации. Мы не можем позволить себе говорить: да, все плохо. И ничего не делать. Надо работать, надо пробовать…

Михаилу Коляде не хватает опыта, образности, той самой картинки программы, которая есть у лидеров. И надежных четверных. Коляда – талантливый фигурист, у него, как мы говорим, хороший конек.

Если он добьется стабильного исполнения лутца в четыре оборота – самого сложного четверного прыжка (а на тренировках он с ним справляется), то будет конкурентоспособен.

В женском катании Женя Медведева стоит особняком. Если у мужчин в заключительной разминке все шестеро фигуристов неистово борются между собой, то Женя не участвует ни в каких соревнованиях. Женя сейчас над всеми.

Мы потеряли танцы абсолютно. У нас нет самобытности, у нас нет харизмы. У нас нет всего того, что есть у канадцев и французов: какого-то другого поворота темы, находки, параллельных линий, дыхания параллельного…

Надо в корне поменять танец каждой из наших пар, которые претендуют на участие в Олимпиаде. С теми программами, которые у них есть сейчас, мы ничего не выиграем. И не надо здесь ничего говорить о происках врагов», – сказала Чайковская.