Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Елена Чайковская: «Мы полностью потеряли танцы на льду, и не надо говорить о происках врагов»

    Теги Елена Чайковская чемпионат мира сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Михаил Коляда Евгения Медведева

    Заслуженный тренер России Елена Чайковская подвели итоги выступления россиян на чемпионате мира в Хельсинки.

    «Увы, фаворитами, как таковыми, нас сейчас не считают. У нас единственная прочная позиция – у Медведевой, хорошие перспективы в парном катании и два слабых звена – мужское одиночное катание и танцы на льду.

    Но надо как-то выбираться из этой ситуации. Мы не можем позволить себе говорить: да, все плохо. И ничего не делать. Надо работать, надо пробовать…

    Михаилу Коляде не хватает опыта, образности, той самой картинки программы, которая есть у лидеров. И надежных четверных. Коляда – талантливый фигурист, у него, как мы говорим, хороший конек.

    Если он добьется стабильного исполнения лутца в четыре оборота – самого сложного четверного прыжка (а на тренировках он с ним справляется), то будет конкурентоспособен.

    В женском катании Женя Медведева стоит особняком. Если у мужчин в заключительной разминке все шестеро фигуристов неистово борются между собой, то Женя не участвует ни в каких соревнованиях. Женя сейчас над всеми.

    Мы потеряли танцы абсолютно. У нас нет самобытности, у нас нет харизмы. У нас нет всего того, что есть у канадцев и французов: какого-то другого поворота темы, находки, параллельных линий, дыхания параллельного…

    Надо в корне поменять танец каждой из наших пар, которые претендуют на участие в Олимпиаде. С теми программами, которые у них есть сейчас, мы ничего не выиграем. И не надо здесь ничего говорить о происках врагов», – сказала Чайковская.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться