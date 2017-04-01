Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала, насколько сложно ей было психологически выступать после неудачного проката Анны Погорилой.

«На льду я не человек, а спортсмен. Я не имею права давать волю эмоциям, я должна выходить, делать свою работу и быть полностью сконцентрированной на себе. Я в один миг заметила, а в следующий уже забыла, что я видела только что. Это был очередной опыт для меня справиться с той или иной ситуацией. Я была без понятия, были ли у Погорилой слезы счастья или слезы горя.

По поводу Олимпиады в Корее я стараюсь не думать. Мы не знаем, что будет завтра, я стараюсь работать и не расслабляться.

Надеюсь, я пока не прощаюсь со своей программой, потому что, надеюсь, выступлю на Team Сhallenge Cup – командном чемпионате мира.

Я действительно очень надеюсь, что труд, который мы делаем с нашими тренерами изо дня в день, действительно приносит большую пользу нашей стране. Печально слышать новости по телевизору и из других СМИ о российских… Как сказать… Ну, наверное, все поняли, о чем я говорю.

Наверное, самая главная вещь, о которой я хочу сказать – это то, что мы должны друг друга поддерживать и всегда держаться рядом. Потому что на своем опыте я уже проверила, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание. Просто не нужно сдаваться и нужно идти вперед», – сказала Медведева на пресс-конференции.