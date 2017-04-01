Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгения Медведева: «Я надеюсь, что наш труд приносит большую пользу России»

    Теги чемпионат мира сборная России женское катание Евгения Медведева

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала, насколько сложно ей было психологически выступать после неудачного проката Анны Погорилой.

    «На льду я не человек, а спортсмен. Я не имею права давать волю эмоциям, я должна выходить, делать свою работу и быть полностью сконцентрированной на себе. Я в один миг заметила, а в следующий уже забыла, что я видела только что. Это был очередной опыт для меня справиться с той или иной ситуацией. Я была без понятия, были ли у Погорилой слезы счастья или слезы горя.

    По поводу Олимпиады в Корее я стараюсь не думать. Мы не знаем, что будет завтра, я стараюсь работать и не расслабляться.

    Надеюсь, я пока не прощаюсь со своей программой, потому что, надеюсь, выступлю на Team Сhallenge Cup – командном чемпионате мира.

    Я действительно очень надеюсь, что труд, который мы делаем с нашими тренерами изо дня в день, действительно приносит большую пользу нашей стране. Печально слышать новости по телевизору и из других СМИ о российских… Как сказать… Ну, наверное, все поняли, о чем я говорю.

    Наверное, самая главная вещь, о которой я хочу сказать – это то, что мы должны друг друга поддерживать и всегда держаться рядом. Потому что на своем опыте я уже проверила, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание. Просто не нужно сдаваться и нужно идти вперед», – сказала Медведева на пресс-конференции.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться