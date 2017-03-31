Хореограф Илья Авербух прокомментировал победу Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.

«Браво, Женя! Браво, тренер Этери Тутберидзе! Вдвойне приятно, что Женя показала именно чемпионское катание. Вчера закончили парники, призеры бесспорно прекрасно откатались, но ни одна из пар не показала безошибочного катания. Выигрывал тот, кто меньше ошибется. А Женя сегодня выиграла по-чемпионски, откатав свою программу идеально – как должны кататься чемпионы мира!

Произвольную программу я ставил специально для того, чтобы все видели, что мы живем в одном пространстве, нас заботят одни и те же проблемы, беды, боли, существующие во всем мире. Я думаю, все те, кто пытается ошельмовать нашу страну, в этот момент хотя бы на пару дней выпадают из обоймы и находятся в шоке, подавленные тем зрительным залом, который в Хельсинки стоя принимал выступления Жени», – рассказал Авербух.