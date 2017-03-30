Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление российских пар в короткой программе на чемпионате мира.

«Я не согласен с третьим местом Тарасовой и Морозова. Считаю, что они накатали на второе, потому что ошибки у немецкого дуэта были гораздо грубее. Но мы привыкли к тому, что пару из Германии судят довольно лояльно.

Что касается Забияко и Энберта – они совершили прорыв, сумев попасть не только в десятку, но и заняв по итогам короткой программы пятое место. Я рад за ребят, они молодцы. Как говорится, прикрыли спины своим старшим товарищам по сборной.

Конечно, очень жаль, что Столбова и Климов вообще не справились со своей короткой программой – 13-е место иначе как провалом не назовешь. Но все еще может измениться в произвольной.

Тем более что этот чемпионат мира очень важен – нужно бороться за квоты на Олимпиаду, чтобы мы были представлены тремя парами», – сказал Траньков.