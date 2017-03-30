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    Максим Траньков: «Очень жаль, что Столбова и Климов вообще не справились с прокатом»

    Теги Максим Траньков чемпионат мира сборная России Александр Энберт пары Ксения Столбова Федор Климов Евгения Тарасова Владимир Морозов Наталья Забияко

    Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление российских пар в короткой программе на чемпионате мира.

    «Я не согласен с третьим местом Тарасовой и Морозова. Считаю, что они накатали на второе, потому что ошибки у немецкого дуэта были гораздо грубее. Но мы привыкли к тому, что пару из Германии судят довольно лояльно.

    Что касается Забияко и Энберта – они совершили прорыв, сумев попасть не только в десятку, но и заняв по итогам короткой программы пятое место. Я рад за ребят, они молодцы. Как говорится, прикрыли спины своим старшим товарищам по сборной.

    Конечно, очень жаль, что Столбова и Климов вообще не справились со своей короткой программой – 13-е место иначе как провалом не назовешь. Но все еще может измениться в произвольной.

    Тем более что этот чемпионат мира очень важен – нужно бороться за квоты на Олимпиаду, чтобы мы были представлены тремя парами», – сказал Траньков.

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