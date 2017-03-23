Хореограф Илья Авербух заявил, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова планирует выступить в Пхенчхане-2018.

«Мы сейчас много работаем вместе с Аделиной. Она выступала в телевизионном проекте «Ледниковый период», играла в моем спектакле «Щелкунчик». Сейчас ей предстоят показательные выступления. И я, конечно, не раз ее спрашивал о том, вернется она в большой спорт или нет.

И вот что недавно сказала мне Аделина: «Сейчас я развяжусь со всеми делами и начну готовиться к следующему сезону. Я хочу вернуться в спорт по-настоящему. Не просто голословно объявить о возвращении, а вернуться».

Аделине хочется подтвердить титул олимпийской чемпионки, и спортсменка планирует бороться за попадание уже на Олимпиаду в Южной Корее. Аделина намерена принять участие в чемпионате России, который и определит, кто поедет на Игры-2018.

Аделина прекрасно понимает, что ей предстоит, но у Сотниковой сохранился голод до побед, несмотря на золото Олимпиады. И потом, Аделине всего 20 лет, она совсем юная, да и перерыв у нее был не такой уж и большой. Что там сложного? Все зависит от нее!» – сказал Авербух.