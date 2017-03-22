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    Патрик Чан: «Думал, что Ханю в 2014-м показал предел фигурного катания, однако Чен это опроверг»

    Теги сборная Канады Патрик Чан сборная США сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Нэтан Чен

    Трехкратный чемпион мира Патрик Чан рассказал о прогрессе в мужском фигурном катании.

    – Вы удивлены тому, как далеко ушло фигурное катание с 2014 года? Вы этого ждали?

    – Я этого не ожидал. Думал, что Юдзуру в 2014 году показал предел фигурного катания, однако Нэтан продемонстрировал, что это не так. Это сделают и другие фигуристы, которые появятся в будущем.

    Когда вернулся в прошлом году, то чувствовал, что мои соперники уходят все дальше. Сейчас я приспособился к их скорости. Я все еще немного позади, но по крайней мере бегу с той же скоростью, – сказал Чан.

    Также Чан сообщил, что поменял очередность элементов в произвольной программе.

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