Трехкратный чемпион мира Патрик Чан рассказал о прогрессе в мужском фигурном катании.

– Вы удивлены тому, как далеко ушло фигурное катание с 2014 года? Вы этого ждали?

– Я этого не ожидал. Думал, что Юдзуру в 2014 году показал предел фигурного катания, однако Нэтан продемонстрировал, что это не так. Это сделают и другие фигуристы, которые появятся в будущем.

Когда вернулся в прошлом году, то чувствовал, что мои соперники уходят все дальше. Сейчас я приспособился к их скорости. Я все еще немного позади, но по крайней мере бегу с той же скоростью, – сказал Чан.

Также Чан сообщил, что поменял очередность элементов в произвольной программе.