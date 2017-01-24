Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как проходит подготовка к чемпионату Европы, который стартует 25 января в чешской Остраве, а также о новых элементах.

«Я очень люблю официальные тренировки. Там могу показать все свое умение и даже больше, чем я делаю в программе. Когда выходишь спокойной, с холодной головой, все получается. Наш план тренировок уже выстроен, мы от него не отходили», – отметила действующая чемпионка турнира.

«Сейчас фигурное катание на месте не стоит, и нужно придумывать и пробовать что-то новое. Нужно все время идти вперед, нельзя останавливаться.

Порой было такое, что мне хотелось выполнить что-то такое, что в понимании тренера слишком рано. Например, четверной сальхов. Мне это интересно, и я хочу как-нибудь попробовать его исполнить – в конце сезона», – сказала Медведева в эфире телеканала «Матч ТВ».