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    Президент Федерации фигурного катания США: «Мы поддерживаем проведение этапа Гран-при в России»

    Теги сборная России допинг Гран-при ФФКР WADA Пхенчхан-2018 Федерация фигурного катания США Rostelecom Cup Сэм Оксье

    Президент Федерации фигурного катания США Сэм Оксье прокомментировал свое заявление о том, что сборную России нужно отстранить от выступления в Пхенчхане-2018.

    «Во время пресс-конференции на чемпионате США 19 января меня неоднократно спрашивали, какие возможные действиях дисциплинарного характера могли бы быть приняты в случае подтверждения использования спортсменами препаратов, включенных WADA в список запрещенных. 

    Как вы понимаете, упомянутое в прессе является моим личным мнением.  Данное мнение и высказывания мои личные и не являются официальной позицией Федерации фигурного катания США. Более того, хочу вас заверить, что американская Федерация поддерживает проведение этапа Гран-при Rostelecom Cup, как и всех других этапов Гран-при.

    Нашим спортсменам нравится участвовать в соревнованиях в России, и они с нетерпением ждут участия в соревнованиях вместе с вашими фигуристами в различных международных соревнованиях. С большим уважением Федерация фигурного катания США ценит наши взаимоотношения с Федерацией фигурного катания России», – сообщил Оксье.

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