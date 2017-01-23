Президент Федерации фигурного катания США: «Мы поддерживаем проведение этапа Гран-при в России»

Президент Федерации фигурного катания США Сэм Оксье прокомментировал свое заявление о том, что сборную России нужно отстранить от выступления в Пхенчхане-2018.

«Во время пресс-конференции на чемпионате США 19 января меня неоднократно спрашивали, какие возможные действиях дисциплинарного характера могли бы быть приняты в случае подтверждения использования спортсменами препаратов, включенных WADA в список запрещенных.

Как вы понимаете, упомянутое в прессе является моим личным мнением. Данное мнение и высказывания мои личные и не являются официальной позицией Федерации фигурного катания США. Более того, хочу вас заверить, что американская Федерация поддерживает проведение этапа Гран-при Rostelecom Cup, как и всех других этапов Гран-при.

Нашим спортсменам нравится участвовать в соревнованиях в России, и они с нетерпением ждут участия в соревнованиях вместе с вашими фигуристами в различных международных соревнованиях. С большим уважением Федерация фигурного катания США ценит наши взаимоотношения с Федерацией фигурного катания России», – сообщил Оксье.