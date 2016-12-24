Бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая рассказала о прокате произвольной программы на чемпионате России (4-е место).

«Сегодня прыжки можно было бы сделать получше. Эмоции были одни из самых сильных, после проката даже отказали руки, а ведь поклон надо было еще сделать.

Поставила бы себе двойку. Из-за меня много нервов тренеры потеряли. Я могла бы и лучше откататься», – сказала Погорилая.