Экс-футболист сборной России Кудряшов проведет бой на турнире Fight Nights. Соперник – рэпер Goody

Президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев сообщил о проведении турнира с участием экс-игрока сборной России по футболу Федора Кудряшова.

«14 апреля сделаем второй турнир среди медиафутболистов. Первый прошел с отличным фидбеком.

В главном бою – Федор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу. Соперник – Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY», – сказал Гаджиев.

Кудряшов – четырехкратный серебряный призер чемпионата России в составе «Спартака», «Краснодара» и «Ростова». В составе сборной России он провел 48 матчей, забив один гол.

Goody – рэпер, основатель медиафутбольной команды GOATS.

В детстве кайфовал от Марадоны и сборной СССР – теперь тратит по 30 млн в год на свой клуб

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Metaratings
Я думал- с Безбородовым.
Ответ Алексей Карасёв
Надо с кем нибудь из Хорватов чтобы отквитаться за тот нокаут на 83 минуте в нашей штрафной
Ответ Гекдениз Кардениз
Есть в Хорватии один отставной полицейский. И ногами играть умеет🌚
Неправда, не один, а два забил. Второй, правда, в свои ворота
Ответ Ебздрогыч
Ну так в чужие то и дурак забьёт...
В титанах на ТНТ он хорошо себя показывает.
Хорватия помнит и любит
Всё, видать деньги кончились с карьеры футболиста.
Денисова заберите на ринг из Спартака, он кстати увлекается единоборствами
Херня идея, лучше бы бой Граната с Гулливером организовал.
А то в прошлый раз как-то нечестно получилось.
У Феди всегда был образ будто он вчера участвовал в подпольных боях на голых кулаках)))
Легенда Антальяспора
Забил один гол (но есть ньюанс)
Материалы по теме
Гаджиев – о Харитонове: «Я его не трогаю, лишний раз не вспоминаю. Хотя тоже много чего нехорошего слышал»
11 марта, 13:02
Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»
5 марта, 11:16
Промоушену Fight Nights заблокировали 83 банковских счета в трех банках
4 февраля, 10:52
Рекомендуем
Главные новости
Никал предложил Ковингтону подраться в Белом доме: «Я еще не подписал контракт на следующий бой, так что мы можем это устроить»
сегодня, 17:45
Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
сегодня, 17:15
Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес
сегодня, 16:25
Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом»
сегодня, 16:15
Арман Царукян: «У меня с UFC все хорошо, никаких внутренних интриг. Уже знаю приблизительную дату следующего боя»
сегодня, 15:00
«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд
сегодня, 14:45
Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»
сегодня, 13:35
Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»
сегодня, 13:05
Джонсон обратился к Мокаеву: «Брат, тебе соврали. Моя черная задница на пенсии»
сегодня, 12:20
Магомед Исмаилов: «Для мусульманина бить по лицу – запрет. Но я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание»
сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем