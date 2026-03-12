Экс-футболист сборной России Кудряшов проведет бой на турнире Fight Nights. Соперник – рэпер Goody
Экс-игрок сборной России проведет бой на Fight Nights.
Президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев сообщил о проведении турнира с участием экс-игрока сборной России по футболу Федора Кудряшова.
«14 апреля сделаем второй турнир среди медиафутболистов. Первый прошел с отличным фидбеком.
В главном бою – Федор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу. Соперник – Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY», – сказал Гаджиев.
Кудряшов – четырехкратный серебряный призер чемпионата России в составе «Спартака», «Краснодара» и «Ростова». В составе сборной России он провел 48 матчей, забив один гол.
Goody – рэпер, основатель медиафутбольной команды GOATS.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Metaratings
Неправда, не один, а два забил. Второй, правда, в свои ворота
А то в прошлый раз как-то нечестно получилось.