Как Дэйна Уайт будет развивать бокс в Саудовской Аравии. Предполагаем, что он избавится от поясов

Совсем упустил историю, что WBC (Всемирный боксерский совет) вступил в конфликт с Турки Аль аш-Шейхом. Очень подробно и просто это расписано на канале FightSpace. Если коротко, глава WBC Маурисио Сулейман решил сказать, что Дмитрию Биволу надо драться с Дэвидом Беннавидесом, а не с Артуром Бетербиевым. Турки Аль аш-Шейх (это он дает деньги на все большие бои последних лет) вроде как намекнул, что разберется без него.

Все это очень хорошо рифмуется с тем, что (как я предполагаю) должен делать Дэйна Уайт, не так давно заявивший о своем соучастии в создании нового боксерского промоушена в Саудовской Аравии. Как раз на деньги Турки Аль аш-Шейха.

Буквально дня три назад мы разговаривали о возможной роли Уайта с одним из коллег. Я предположил, что Дэйну Уайта позвали как бренд-менеджера. Человека, который умеет создавать нечто абсолютное и уже сделал это один раз в 21 веке. Ведь, по сути, из UFC Дэйна Уайт сделал лигу, чемпион которой считается лучшим во всем мире, имея всего один(!) пояс.

Вероятно, людям из Саудовской Аравии просто надоело, что на победителя каждого супербоя, организованного в Рияде, нужно надевать около 5-6 поясов, при этом за каждый из которых нужно платить какой-то процент организации, договариваться с каким-то человеком с латиноамериканским именем, оплачивать ему перелет и делать вид, что тебе не все равно, есть ли аббревиатура IBF среди других, когда говорят о Дмитрии Биволе.

Быстро и упрощенно объясним. В ММА пояс это и есть организация, которая платит тебе деньги. В боксе ситуация стала абсурдной. Деньги платит один (раньше были телеканалы, а теперь саудиты), а организация как бы просто одобряет это и подтверждает: «Да, этот боксер крутой, видите у него наш пояс». За это мудрые люди из WBA, или WBC, или IBF берут какой-то процент. Но сейчас Дмитрий Бивол, например, получил пояса от WBA и IBF. Есть ли в мире хоть один человек, кого парит, что об этом думают президенты WBA и IBF? Вспомнил ли кто-то их имена. Должны ли они обладать правом голоса?

Пояса в боксе ровно из-за своего количества и равнозначности потеряли ценность. Думаю, что в Саудовской Аравии задумались о том, что пора перестать вообще о чем-то договариваться с собственниками поясов. Глобально все и так понимают, что Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев два самых опасных человека, кто может встретиться в ринге, показав на весах 79,4 кг. Все остальное – чисто формальный признак высокого класса.

Я думаю, что Дэйну Уайта позвали в Саудовскую Аравию для реально большой миссии – сделать так, чтобы элитный боксер, выигравший бой в Рияде у другого элитного боксера, приобретал титул, весомый во всем мире и учрежденный теми людьми, кто и платит ему деньги. Должен появиться пояс за победу на шоу в Эр-Рияде (или пояс за победу на шоу Турки аль аш-Шейха), и это должен быть самый значимый пояс в боксе. Точка.

А если WBC хочет разыграть свой пояс, они могут найти деньги и провести большое шоу, например, в… Тихуане.

Пост написан для телеграм-канала MMA и смешные единоборства | Вадим Тихомиров х Спортс"

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