Анкалаеву отдали победу те же, кто «засудил» его два года назад. А еще он получил титульник быстрее Тони Фергюсона

Деталь №1. Анкалаев взял реванш у судей

10 декабря 2022 года Магомед Анкалаев мог стать чемпионом UFC, но по итогам пяти раундов боя с Яном Блаховичем судьи Дерек Клири, Сол Д’Амато и Майкл Белл определили ничью. Причем именно ничья была только у Д’Амато. Клири отдал Анкалаеву 48-46, а Белл увидел победителем Блаховича (позднее он же назвал победителем Чарльза Оливейру в бою с Арманом Царукяном).

Сейчас бой обслуживала та же бригада. Сол Д’Амато отдал Анкалаеву все раунды с первого по четвертый, а Клири и Белл 2, 3, и 4-й. Что интересно, на сайте Mmadecisions.com приводится голосование журналистов, и если в бою с Блаховчием все были убеждены, что Анкалаев бой забрал, то сейчас девять репортеров проголосовали за победу Перейры. Всего сайт приводит голосование 21 человека.

Деталь №2. Правда ли, что Анкалаева долго морозили с титулом

Вероятно, вы чаще всего слышите, что Магомеду Анкалаеву очень долго не давали титульный бой. Но мы еще раз возвращаемся к поединку с Яном Блаховичем. Уже там Магомед мог стать чемпионом, и помешало неубедительное решение судей в неубедительном бою. От дебюта Анкалаева до поединка против Яна прошло 4 года и 9 месяцев. За это время он провел 10 боев.

Мераб Двалишвили шел от дебюта до титула 6 лет и 9 месяцев (13 боев, два поражения). Шон О’Мэлли – 5 лет и 8 месяцев (те же 10 боев с одним поражением). Илия Топурия без поражений добрался от дебюта до поединка за пояс за 3 года и 4 месяца.

Медийный и любимый всеми Тони Фергюсон шел к титулу временного чемпиона ровно 6 лет.

Вообще разговоры о медийке Анкалаева довольно смешные. Примерно такие же, как «подтянуть борьбу до уровня Хабиба». Если сравнивать Анкалаева с Шарой Буллетом, Хамзатом Чимаевым, Конором Макгрегором и Исраэлем Адесаньей, пробелы, конечно, есть. Проблема в том, что таких бойцов с десяток на весь ростер.

Анкалаева в плане медийки было бы корректно сравнивать с людьми, которые еще не были чемпионами, но уже давно в топ-15. Кори Сэндхаген, Диего Лопес, Джастин Гэтжи (уберите из его биографии бой с Хабибом), Джек Делла Маддалена, Джамалл Хилл. Можете ли вы назвать их успешные кейсы в продвижении себя? Ну да, я тоже.

Деталь №3. Кажется ему не с кем больше драться

Это был удивительный бой, где человек с фамилией Перейра пропустил в голову самый опасный левый боковой за 25 минут, а человек по имени Магомед не смог ни разу повалить соперника.

По ударам в голову Магомед Анкалаев выиграл каждый раунд у топ-бойца Glory. Во втором счет был 18:3. Другой вопрос, что фанаты Перейры теперь могут настаивать, мол, обостри бразилец в третьем раунде и мог бы украсть ничью и остаться с поясом. В чем-то они будут правы.

В полутяжелом весе сложилась удивительная ситуация, когда у каждого варианта для Магомеда Анкалаева будет какой-то явный недостаток.

Яну Блаховичу исполнилось 42 года. Иржи Прохазка напоминает Дастина Порье из легкого веса – яркий боец, который точно проиграет титульник любому элитному оппоненту.

Из топ-15 пройдены Ракич, Крылов, Смит, Уокер и Оздемир.

За свою карьеру до UFC Магомед даже собрал оберег от рассуждений о боях с чемпионами других лиг, победив Немкова, Ягшимурадова и Муслима Магомедова.

Вероятно, UFC либо должны сделать реванш с Перейрой в Абу-Даби (или Бразилии). Либо Никита Крылов ярко выиграет у Рейеса и еще более ярко напомнит UFC, что у него серия из четырех побед и самый качественный бой против Анкалаева.

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