Бивол vs Бетербиев - 228:228. Что хочется добавить про этот бой

Наблюдение №1. Про бой в HD

Турки Аль аш-Шейх у себя на канале выложил запись боя Бивол vs Бетербиев в превосходном качестве, где более-менее спасен звук перерывов. Например, слышно, как перед девятым раундом Дмитрий уточняет, какой сейчас начнется раунд. А перед десятым - Геннадий Машьянов уже сам уточняет: «Какой раунд сейчас?». Причем ответа не слышно.

Ну и еще хорошо видно то, о чем нам рассказал Дмитрий Лучников: если в первых перерывах в ринг заходит тренер Бивола, как обычно и бывает в боксе, то где-то с середины боя непосредственно перед Дмитрием оказывается массажист, который приводит в порядок мышцы на руках.

Наблюдение №2. Про очки

Решил скинуть в нормально читаемую табличку оба судейских решения. Что лично мне бросается в глаза:

1. Очень похожий рисунок в целом: Бивол в каждом случае забирает начало, отдает середину, а в конце начинается борьба.

2. В каждом бою победитель выиграл по 6 раундов у всех судей: 6-4 по единогласным раундам в первом бою и 6-3 по единогласным раундам во втором бою.

3. Судья, который (О! УЖАС) дал ничью во втором поединке НИ РАЗУ не отдал раунд Бетербиеву в одиночку, каждый раз кто-то еще видел раунд так же. Во втором бою математически вообще получается интересно, если бы каждый раунд превращался в отдельный бой с отдельным судейским решением, то счет был бы 6:6. Бетербиев единогласно выигрывает 4, 5 и 12-й и раздельными забирает 2, 6 и 10-й.

4. Если сложить судейские решения в двух боях получится идеальная ничья: 228-228 (как в песне Басты).

Текст написан для Телеграм-канала: MMA и смешные единоборства | Вадим Тихомиров х Спортс`