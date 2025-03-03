Каким я запомню Бувайсара Сайтиева

Каждый раз, когда из жизни уходит большой человек, и я понимаю, что как минимум его голоса мне будет не хватать, я останавливаюсь на нескольких вещах.

Во-первых, мне кажется очень важным соизмерять свою утрату с утратой тех, кому он был родным. У Бувайсара Сайтиева здравствует мама и на фоне ее горя мне почти любой монолог и любые слова об утрате от других людей, кажутся чуть-чуть преувеличенными. К счастью и несчастью, горе, как я думаю, очень личный процесс. По этой причине оно достанет до каждого и по этой же причине не стоит претендовать на разделение чужого.

Во-вторых, всегда хочется понять, почему именно тебе становится очень грустно в этот момент. Мой максимум – это просмотр нескольких интервью Бувайсара и несколько диалогов с людьми, кто знал его лично. Например, Юсуф Раисов мне как-то говорил: «Я у Бувайсара Сайтиева пытался перенять психологию победителя, он рассказывал, что смотрел на своих соперников и думал про каждого: “Как он вообще может думать, что выиграет у меня!?”».

Мне грустно, что стало на одного умного человека меньше, что еще одна красивая история завершена и не получит нового витка.

В-третьих, можно считать это профдеформацией, но тебе всегда хочется избежать клише. Иногда я читаю, как провожают великих людей, читаю «большой человек с большим сердцем» и думаю, неужели, если у него была такая яркая жизнь, все, что о нем сейчас получается сказать «большой человек с большим сердцем» или «лучшие уходят первыми». Ну какая проблема, написать честно? Вот для меня Бувайсар Сайтиев это человек, который с тремя выигранными Олимпиадами приходит надеть пояс АСВ на Петра Яна. Который в тренировочных штанах показывает какие-то приемы Хамзату Чимаеву. Который говорит Григорию Дрозду «Бусик это меня дома так называли». Которого ты вспоминаешь, разговаривая где-то в Азербайджане с Хаджимуратом Гацаловым:

– А кто-то еще вам говорил, что у вас голос похож на Бувайсара Сайтиева?

– Да-да почему-то многие так говорят, - и после этого вам становится уже как-то весело и легко разговаривать.

В-четвертых, этой зимой я провел несколько тяжелых дней посетителем одной из районных больниц моей страны. Жизнь там уходит из людей плавно-плавно. И все же многие там находят силы улыбнуться родственникам, порадоваться яблочному пюре вместе каши, почувствовать воздух из приоткрытого окна. И многие там сумели забраться за свои 50 и даже 60 лет. И нет никакого четкого ответа, как лучше.

Когда ушел Абдулманап, я пробовал ободриться мыслью, что он сделал все, что хотел и все что мог в своей жизни. А пять лет спустя я думаю, сколько же раз Хабибу хотелось хотя бы чуть-чуть поговорить с ним. Вполне нормально, когда твое мнение меняется по каким-то вопросам. Сейчас я думаю, что ценнее жизни все же нет ничего, восхищаюсь людьми, которые сумели прожить ее ярко, и надеюсь, что, уходя таким молодым, он был доволен собой и дорогой, которую он выбрал и прошел.

Текст написан для телеграм-канала MMA и смешные единоборства | Вадим Тихомиров х Спортс`