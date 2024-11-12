🤷‍♂️ Хабиб и налоги: новая проблема из-за 1 рубля 36 копеек?

Разбор Игоря Сергеева.

Хабиб Нурмагомедов снова столкнулся с проблемами из-за налогов – ФНС заблокировала счета организаций, в которых он был учредителем.

Что произошло?

Летом ФНС заблокировала счета промоушена Хабиба из-за задолженности в ₽300 млн. Теперь – новая проблема с налоговой

Весной Федеральная налоговая служба заблокировала счета промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и связанного с ним благотворительного фонда. Причина – задолженность Хабиба в ₽306 млн. ФНС разъяснила ситуацию:

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года.

Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы. У налогоплательщика было достаточно времени для погашения обязательств. 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию».

Позже Федеральная служба судебных приставов принудительно взыскала с Хабиба почти ₽80 млн. В августе он закрыл задолженность, но теперь новое дело – налоговая заблокировала счета организаций, в которых он был учредителем. По данным телеграм-канала Mash, речь о «Музее футбольного мяча» и «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив». Возможная причина блокировки – ошибки в сведениях и официальных бумагах.

Что ждет Хабиба сейчас?

Сразу уточним базу: учредитель (участник) не отвечает по обязательствам организации, а организация не отвечает по его долгам. Участники общества отвечают по долгам только в пределах уставного капитала, который в большинстве случаев равняется допустимому минимуму в ₽10 тысяч.

Личные задолженности Хабиба не имеют ничего общего с долгами юридических лиц. В том числе, в которых он выступал или даже до сих пор участник. Единственное исключение – если удастся доказать, что несостоятельность (банкротство) компании вызвано умышленными действиями владельца бизнеса.

Теперь разберемся с актуальностью данных о самих бизнесах Хабиба, постоянно муссируемых в публичном поле последние полгода.

Единый государственный реестр юридических лиц сообщает, что Хабиб действительно был генеральным директором и единственным участником ООО «Хикмет Травел» (деятельность туристических агентств), но компанию ликвидировали еще в ноябре-2022 по решению налогового органа.

Важно, что компания не обанкротилась – ее ликвидировали «в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Но это обычная практика в отношении компаний, которые долго не ведут реальную коммерческую деятельность. Формальным основанием для налоговой ликвидировать такое общество может послужить, например, отсутствие юрлица по заявленному адресу. В случае с «Хикмет Травел» так и получилось.

Сведения о составе участников Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив (Фонда «РОССИ») действительно отсутствуют в государственном реестре, но не по причине сокрытия сведений или ошибок. Информация об учредителях фондов (как некоммерческих организаций) не должна была в обязательном порядке содержаться в выписке из госреестра.

Последняя информация, что Хабиб имеет прямое отношение к «РОССИ», датирована декабрем-2021. То есть сейчас нельзя утверждать, что он имеет связь с фондом (впрочем, как и обратное). То же самое касается и ООО «Музей футбольного мяча», один из участников которого – фонд (50% в уставном капитале).

Чтобы получить самые достоверные сведения по заблокированным счетам данных компаний, мы снова сделали запрос через специальный онлайн-сервис ФНС России.

В отношении обеих организаций в октябре действительно вынесли решения о приостановлении операций по счетам. Причины разные: фонд «РОССИ» задолжал в бюджет, а «Музей футбольного мяча» вовремя не предоставил декларации в налоговый орган (в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления).

Поясняем: размер отрицательного сальдо единого налогового счета – когда сумма перечисленных средств меньше суммы, подлежащей к уплате в бюджет. Да-да, долг фонда перед бюджетом всего 1 рубль 36 копеек. И иногда этого действительно достаточно, чтобы налоговая приостановила операции по счетам.

То есть налоговая не только выявила сумму задолженности, но и направила требование ее погасить. Сроки следующие: направляется не позднее трех месяцев со дня формирования задолженности, а исполняется в течение восьми дней с даты получения. Исполнением требования будет считаться уплата (перечисление) на налоговый счет суммы задолженности.

Если долг не гасится, то налоговая может направить необходимые данные в банки для приостановления операций по счетам должника. Снимается ограничение после принятия решения фискальным органом – информацию банкирам направляется в электронной форме на следующий день после отмены ограничений.

Аналогично – по просроченной отчетности по налогам: счет разблокируют после предоставления соответствующей декларации. То есть, чтобы снять ограничения, фонду «РОССИ» нужно перевести налоговой 1 рубль 36 копеек, а «Музею футбольного мяча» – отчитаться по налогам.

Так что ничего экстраординарного с юридической точки зрения нет. Тем более имеет ли до сих пор к этим двум организациям отношение Хабиб – еще больший вопрос.

У Хабиба проблемы с налоговой. Правда ли, что он должен ₽300 млн?

Фото: РИА Новости /Антон Денисов, Максим Блинов