Криокамера и капсула для насыщения кислородом – все это в особняке в Мадриде. Так живет чемпион UFC

Вложился в качественную подготовку.

Илия Топурия продолжает восхождение в UFC: расправляется с легендами, крепнет как чемпион и красиво живет в Мадриде.

Топурия так обустроил особняк в Мадриде, что тренироваться и восстанавливаться можно дома

Топурия – грузин, который больше 10 лет живет в Испании и выходит на бои UFC под испанским флагом. После победы над Алексом Волкановски и завоевания пояса премьер-министр Испании Педро Санчес обещал предоставить Топурии испанское гражданство. Сам Топурия ощущает себя испанцем и с семьей живет в особняке в Мадриде.

Но впечатляет не сам дом, а целое оборудованное пространство для тренировок и восстановления: криокамера (где установлены специальные мониторы, чтобы отсматривать бои соперников во время процедур), гипербарическая камера (помогает с насыщением организма кислородом), тренажерный зал и специальная зона с грушами и матами.

С восстановлением и подготовкой помогает целая команда врачей и диетологов. «Для меня очень важен процесс восстановления, – объяснил Топурия. – Я могу предотвращать травмы, поэтому мне не нужно их лечить. Я здесь все организовал. У меня есть зал для восстановления, я тренируюсь по боксу, грэпплингу, борьбе. Я окружил себя отличными профессионалами».

Топурия заработал в UFC до титульников $1-1,5 млн. Бой с Холлоуэем принес 2,5 млн

Топурия провел в UFC всего семь боев, а стал чемпионом меньше года назад. Но уже демонстрирует сытую жизнь: особняк, костюмы, машины и обложка Forbes в инстаграме – конечно, во многом он копирует Конора Макгрегора, но пока не дотягивает с харизмой. Откуда у него столько денег?

Тем же вопросом задался Даниэль Кормье: «Ты оборудовал в доме спортзал за $2 млн, хотя только что выиграл пояс. Откуда столько денег? У тебя богатая семья? Обычно когда становишься чемпионом, то появляется много денег, но у тебя они на уровне Джона Джонса».

Сам Топурия скромно отметил, что занимается многими другими проектами, кроме выступлений в UFC. Какими – не сказал. И добавил, что костюм, в котором он пришел на интервью к Кормье, выглядит хорошо, но стоит недорого.

Еще до титульных боев Топурия рассказывал: «Смотри, за всю карьеру в UFC, полтора-два года, я заработал $1-1,5 млн. Плюс-минус. Конечно, деньги очень важны, это нас мотивирует, потому что я должен кормить сына. Он не сможет съесть ни мое наследие, ни известность, ни медали».

Четыре из шести боев Топурия завершил нокаутом, за три – получил бонус в $50 тысяч. Если верить его словам, получается, что за каждый нетитульный поединок Топурия заработал $150 тысяч – хорошие цифры для бойца, который еще не стал чемпион, пусть и ни разу не проигрывал.

По данным Sporty Salaries, за победу над Максом Холлоуэем на UFC 308 Топурия заработал около $2,5 млн (1,5 млн – процент от PPV, 750 тысяч – за выход, 100 тысяч – за победу, 50 тысяч – бонус, 42 тысяч – спонсорские отчисления). Холлоуэй получил в два раза меньше.

Топурия вырубил двух легенд UFC в титульниках, подобрался к лидерам P4P и в 27 лет только разгоняется. Так что он получит еще большие чеки за бои и уже может требовать от лиги комфортные условия.

Топурия – плохая версия Конора