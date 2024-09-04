Как появилась капоэйра – смесь танца и боя: путь от рабов Бразилии до боевиков Голливуда

Занимался даже Конор.

Один из самых необычных бойцов в UFC сейчас – Мичел Перейра. Ударник, влетающий в партер через сальто, идет на серии из восьми побед. Нарезки боев Перейры полны моментов с ударами из капоэйры – бразильского боевого искусства с элементами танцев и акробатики.

У капоэйры длинная история на пересечении с историей самой Бразилии: от оружия сопротивления беглых рабов из Африки и запрета до шоу и кино.

Капоэйра сложилась из культур племен Африки. Рабы использовали ее для самообороны

Впервые слово «capoeira» упоминается в документах в 1789 году, но сама капоэйра появилась гораздо раньше. Старые мастера считали, что она пришла в Бразилию в XVI-XVII веках. «Без сомнений, капоэйре нас научили черные рабы, привезенные из Анголы», – говорил местре (так называют мастеров капоэйры) Пастинья.

В то время образовалась треугольная торговля между Португалией, западным побережьем Африки и Бразилией (колонией Португалии на тот момент). Основой этой системы был сахар, который собирали рабы из Западной Африки. Рабов, привезенных из разных племен, держали в одних бараках. Их называли сензала. Именно там зарождалась капоэйра.

Выходцы из разных племен и культур объединяли навыки и знания в одно боевое искусство, в основе которого лежало нголо – танец-борьба африканских племен с территорий Анголы и Мозамбика. Элементы танца имели практическое предназначение – будущие капоэйристы маскировали тренировки под танец, не привлекая внимание плантаторов.

Со временем колония разрасталась, увеличивалось количество плантаций и обрабатывающих их чернокожих рабов. С увеличением их численности ухудшались условия работы. Для контроля плантаторы использовали все более жесткие физические меры наказания.

За этим, конечно, последовали бунты и побеги. Освободившиеся рабы образовывали поселения, которые назывались киломбу (quilombo). Оборонявшие их войны в совершенстве владели капоэйрой. Португальские кавалеристы описывали их методы защиты как «технику боя со странным передвижением».

Самый мощный киломбу в истории – Палмарис. По разным оценкам, его население насчитывало от 10 до 20 тысяч человек. Денег в поселении не существовало – практиковался натуральный обмен. Земля Палмариса находилась в общественной собственности, а при охоте и собирательстве применялся совместный труд.

Коммуна бывших рабов просуществовала больше 60 лет и отразила несколько атак полиции и армии. Португальцы разрушили поселение лишь с использованием артиллерии и армии из шести тысяч вооруженных солдат.

В XIX веке капоэйра ушла в подполье. А потом вернулась – и стала главным бразильским видом спорта

В XVIII веке Бразилия постепенно урбанизировалась, а «игра в анголу» (так тогда называли капоэйру) становилась все более популярной. Среди афробразильцев игра передавалась как секретное знание, которым не делились с чужими.

Первое документальное упоминание капоэйры датируется 25 апреля 1789 года. Тогда за ее исполнение осудили раба-африканца по имени Адам. В наказание он получил 500 ударов плетью и два года исправительных работ. «Между капоэйристами произошла драка, одного из них убили. Согласно закону королевства, одно из самых тяжелых преступлений – занятие капоэйрой. Адам непричастен к убийству, но его статус капоэйриста подтвержден», – слова из судебного протокола.

В те годы капоэйра считалась «практикой, достойной порицания». Местные жители называли танцы капоэйристов колдовством. Они считали, что с помощью хождения на руках и похожих на удары ногой с разворота движений бойцы связывались с предками. Иногда на «колдунов» докладывали в инквизицию.

В 1807 году Наполеон начал войну против Португалии, из-за чего король вместе со двором переехал в Рио-де-Жанейро. Это способствовало росту города и, соответственно, увеличению количества мануфактур и рабов на них. Игра в капоэйру перенеслась на улицы большого города, что вынудило полицейских жестче с ней бороться.

В ответ капоэйра стала более незаметной и жестокой. Боевое искусство все сильнее походило на танец, при этом капоэйристы чаще использовали ножи и лезвия. К 70-м годам XIX века жестокость достигла предела: началась война двух больших группировок капоэйристов – нагоа (представляли окраины) и гаямун (представляли центральные районы). После установления Первой Бразильской республики власть объявила о полном запрете капоэйры по всей территории страны.

Единоборство пережило первые 30 лет республики в подполье, после чего вернулось в разных видах. Для скрытности капоэйра подавалась под разными новыми названиями – например, национальная гимнастика.

С приходом к власти Жетулиу Варгаса гонения на капоэйру постепенно ослабли. Для популиста Варгаса капоэйра стала одним из главных инструментов объединения разных слоев населения в одну нацию. В 1932 году местре Бимба открыл школу капоэйры Режионал в Байе, а в 1940-м местре Пастинья создал центр более традиционного стиля – капоэйры Ангола. Так сформировались две основные школы капоэйры XX века.

В 1972 году министерство спорта Бразилии приняло технический регламент капоэйры с критериями оценки, градацией мастерства, правилами соревнований и другими формальностями. Капоэйра стала официальным видом спорта.

Еще капоэйра стала символом Бразилии, укрепилась как часть ее фольклора и превратилась в национальную игру. Бразильцы играют на праздниках и гуляниях: капоэйристы встречаются в кругу, созданном зрителями и музыкантами, задающими ритм ведущим инструментом – беримбау.

Капоэйра – эффективный инструмент для развития креативности бойца смешанных единоборств. Но чистых капоэйристов в ММА нет

На этапе создания капоэйра была реальным оружием восставших рабов. Португальские источники указывали, что для поимки одного капоэйриста требовались несколько кавалеристов на лошадях. Ловкие и быстрые воины, вооруженные лезвиями и палками, пользовались нерасторопностью солдат с громоздким огнестрельным оружием, которое долго перезаряжалось и не обладало достаточной точностью.

Сейчас все изменилось. Капоэйра больше не оружие банд и беглых рабов, а официальный вид спорта, игра, боевое искусство. Тренировки и даже турниры по капоэйре проходят почти без контакта: спортсмены получают баллы за удары, остановленные в максимальной близости от соперника, за подсечки и броски без помощи рук. За попадания в корпус и голову начисляются штрафные баллы.

Если убрать рамки правил и элементы игры, оставив лишь реальные навыки драки, то получится достаточно неплохой набор. Капоэйристы первоклассно владеют ударами с разворота и фронт-киками, неплохо наносят хай-кики и прямые удары рукой (кулаком или ладонью). Основные приемы для перевода соперника в партер – подсечки под опорную ногу и «ножницы». Бойцы пользуются ими часто и достаточно эффективно.

Самый эффектный капоэйрист в истории смешанных единоборств – Маркус Аурелио. Вы могли видеть два его вирусных капоэйра-нокаута: вот этот дикий двойной удар с разворота и этот размашистый свитч-кик в прыжке. Но помимо этих двух нокаутов побед у него немного – всего шесть за карьеру (и два поражения). Почти все поединки – в неизвестных лигах NAC и BFL. Единственный бой в Bellator он проиграл, после чего сразу же закончил.

Настоящих капоэйристов на топ-уровне смешанных единоборств почти нет, но среди сильнейших бойцов есть те, кто в разное время практиковал капоэйру для улучшения скорости, ловкости и креативности. Среди них – Андерсон Сильва, Эдсон Барбоза, Ренан Барао, Джонни Уокер и даже Конор Макгрегор, который тренировал капоэйру вместе с Идо Порталом. «Капоэйра дает бойцам ту самую особенную креативность, особенный ритм в бою, который делает их сильнее», – рассказывал местре Куэка.

Глобальное распространение капоэйры началось во второй половине ХХ века. По разным данным, первым капоэйристом в США был или Артур Эмидио в начале 60-х, или Желон Виейра и Жоао Гранде в 70-х. К началу 80-х сразу несколько бразильских мастеров капоэйры переехали в США. Например, студент местре Бимбы Бира Алмейда обосновался на западном побережье, создав там школу капоэйры.

В Европе капоэйра появилась примерно в то же время. Нестор Капоэйра в 1971-м отправился в Лондон, после чего поехал в путешествие по другим городам континента. В 1988 году местре Пауло Сикейра организовал первый фестиваль капоэйры в Гамбурге, позже ставшим ежегодным. В 2001 году в Европе появился первый местный местре – Эдгардо Сананиелло.

В России первым местре в 2018 году стал Андрей Кудиш, который получил по бразильским традициям прозвище Ta Russo. Этому предшествовали 20 лет развития: первые семинары в России прошли в 1998 году, в 2002-м зарегистрировали Федерацию капоэйры России, а затем открылись филиалы больших международных школ.

Капоэйра проникла в массовую культуру. Без нее не обходятся сцены драк в кино, а в каждой видеоигре-файтинге есть капоэйристы

Важнейшая часть капоэйры – музыка. Человеком, открывшим широкой аудитории музыкальную культуру африканских бразильцев, стал Джей Би де Карвальо. В сети можно найти его композицию Capoeira, записанную в стиле песен африканской диаспоры макумба. Позже, в 60-х, все больше звезд бразильской поп-сцены записывали треки, связанные с капоэйрой.

Появлялись программы на ТВ и радио, по стране ездили группы, выступавшие в клубах, на концертах и на улице. Искусство афробразильцев перекочевало из полицейских рапортов и судебных протоколов на страницы газет и экраны телевизоров.

С расцветом капоэйры все больше внимания к ней проявляли киносоздатели. Один из первых фильмов, в котором есть сцены с игрой в капоэйру – философская драма «Исполнитель обета», снятая по пьесе Диаша Гомеша. Картину демонстрировали даже в Белом Доме – Джон Кеннеди оценил драму 17 декабря 1962 года.

В 90-х появились фильмы, благодаря которым о бразильском боевом искусстве узнал весь мир: «В поисках приключений» Жан-Клода Ван Дамма, «Кикбоксер 4» Альберта Пьюна и, конечно, главный голливудский фильм о капоэйре – «Только сильнейшие» с Марком Дакаскосом в главной роли. «Это первый фильм, в котором капоэйра показана от начала и до самого конца», – рассказывал местре Амен Санто, сыгравший учителя капоэйры.

Бум капоэйры затронул не только режиссеров и постановщиков драк, но и актеров. Например, Венсан Кассель показывал навыки капоэйры в той самой сцене с лазерами в «Двенадцати друзьях Оушена», а Уэсли Снайпс раскидывал врагов с помощью ударов с разворота в «Блейде». Из последнего: король Т’Чалла в исполнении Чедвика Боузмана в «Черной Пантере» использовал в драке элементы африканских боевых искусств, в том числе и капоэйры.

В 1993 году на Sega Genesis вышел файтинг Eternal Champions, один из персонажей которого впервые в истории видеоигр использовал приемы из капоэйры. Позже появились Tekken 3 с играбельным персонажем-капоэйристом Эдди Горду и Street Fighter III с Еленой – принцессой-капоэйристкой из африканского племени. Капоэйра быстро распространилась по индустрии видеоигр. Элементы единоборства встречались в серии Final Fantasy, World of Warcraft, Overwatch и, конечно, во многих файтингах.

В 2014 году капоэйру даже включили в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Она прошла путь от средства сопротивления африканских рабов в XVI-XVII веках и оружия уличных банд в XIX веке до одного из главных достояний бразильской и мировой массовой культуры, оставивших след в музыке, кино, видеоиграх и, конечно, на турнирах по смешанным единоборствам.

Телеграм-канал Артема Нагорного. Подписывайтесь!

Фото: Gettyimages /Megan Briggs, Mario TamaDino Panato; East News /AP Photo/Julie Jacobson, LEA SUZUKI/San Francisco Chronicle via AP; KPA/Global Look Press ; wikipedia.org/Thalita Chargel