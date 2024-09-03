В Афганистане запретили MMA. А они там вообще были?

Полиция нравов не одобряет.

Смешанные единоборства попали под полный бан в Афганистане. ММА как вид спорта запретили из-за «противоречия исламу».

О каких противоречиях идет речь?

Полиции нравов не нравится жестокость смешанных единоборств. Удары по лицу в ММА запретили еще в 2021-м

В разговоре с журналистами местного телеканала TOLOnews чиновник из министерства спорта Афганистана заявил, что смешанные единоборства признали слишком опасным видом спорта. Властей не устроили риски для здоровья и жизни, связанные с травмами головы и глаз.

«В результате расследования выяснилось, что этот вид спорта – проблемный с точки зрения шариата и имеет много аспектов, противоречащих учению ислама. Именно поэтому принято такое решение», – говорится в официальном заявлении главного управления по физическому воспитанию и спорту Афганистана.

Приказ о запрете ММА выдала афганская полиция нравов – часть Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока. Данное министерство с впечатляющим названием создано Талибаном [движение признано в России террористической организацией] на месте бывшего Министерства по делам женщин. Не так давно министерство выпустило первую Декларацию законов о пороках и добродетелях, в которой описаны в том числе права женщин в стране.

Важно, что ММА находились под условным запретом в Афганистане еще с 2021 года. Тогда Талибан запретил бить по лицу в официальных боях по правилам смешанных единоборств и строго ограничил поединки между женщинами.

После свержения Талибана в 2001-м ММА в Афганистане активно развивались – первые большие звезды и промоушены

За 20 лет паузы в правлении Талибана [находились у власти с 1996 по 2001 год, а потом взяли контроль над страной в 2021-м] смешанные единоборства в Афганистане пошли на подъем. Бойцы, раньше тренировавшиеся в подполье, теперь дрались на легальных соревнованиях. В 2008 году в Афганистане появилась Федерация ММА – примерно в это же время запустились два основных промоушена: AFC (Afghanistan Fighting Championship) и TGFC (Truly Grand Fighting Championship).

Несмотря на не самый высокий уровень, к ММА в Афганистане появился большой зрительский интерес. Местные бойцы постепенно превратились в настоящих звезд: рекламные контракты с производителями энергетиков, десятки тысяч фанатов в социальных сетях и шоу на больших аренах с полными трибунами.

Более 50 турниров в год транслировались на местном телевидении, а фанаты собирались не только на аренах, но и в кафе и ресторанах. Чаще всего местные бойцы дрались между собой, но иногда переходили в промоушены Казахстана, Таджикистана и других ближайших стран. Лучшие уезжали драться в Россию или США.

Один из самых мощных поединков в последние годы ММА Афганистана до Талибана, катапультировавший популярность спорта в стране – кровавая разборка Вахида Нажанда против Заки Расули. В содержательном пятираундовом поединке победил Нажанда, сохранивший пояс чемпиона в полусреднем весе. Перед поединком бойцы обменивались панчами на пресс-конференции – удивительное явление для мусульманской страны. На официальном канале SLFC на ютубе запись боя собрала более 100 тысяч просмотров – солидная цифра для афганского промоушена.

Что впечатляет еще больше – представители Талибана сами фанатели от ММА. Упомянутый выше Заки Расули однажды столкнулся с бородатым человеком с черным тюрбаном. «Я тебя знаю, видел тебя по телевизору. Ты же боец, да? Я был очень счастлив, когда ты выиграл прошлый поединок, мы все за тебя болеем. Все здесь тебя поддерживают», – сказал он. Позже оказалось, что человек в тюрбане – талиб.

Смешанные единоборства постепенно превратились в действительно популярный вид спорта в Афганистане, но с возвращением к власти Талибана снова ушли в подполье.

С возвращением Талибана к власти смешанные единоборства попали под запрет. Особенный негатив – к жестким боям

В 2021 году появился официальный запрет на удары по лицу, приблизивший конец спорта в стране. Sherdog указывает, что AFC провели последний турнир в 2019 году, TGFC – в 2022-м. Бойцам угрожали – по слухам, в некоторых случаях угрозы превращались в избиения, доходившие до летального исхода.

На самом деле первые угрозы начались еще до прихода Талибана к власти. В 2018 году промоушен TGFC организовал поединок в женской весовой категории до 48 кг между Хомаирой Хоссаини и Нейяиш Маруф Арвен. Девушки дрались в закрытой одежде, но глава промоушена Абдул Васи Шарифи все равно получал угрозы.

«Я организовал женский поединок и в итоге получил множество письменных угроз и телефонных звонков от Талибана с призывом прекратить турниры с участием девушек. Я организовал еще один женский бой через год. Они продолжили угрожать, говорили, что меня убьют», – рассказывал Шарифи.

Шарифи – не единственный функционер, которому угрожали из-за сопротивления ограничениям ММА в Афганистане. «Однажды меня проинформировали, что глава управления по физическому воспитанию и спорту решил приостановить всю деятельность федерации ММА, – рассказывал создатель федерации ММА Афганистана Баз Мохаммад Мубариз. – Когда я попытался повлиять на незаконные решения, принятые в отношении занятий спортом, меня оскорбили и угрожали».

Показательные случаи хорошего отношения к бойцам со стороны государства тоже были. Например, в 2022 году Ахмад Вали Хотак провел пресс-конференцию в Кабуле перед поединком против Владимира Осипова на AMC Fight Nights 113. Хотак победил, прилетел обратно в Афганистан и сфотографировался с представителями правительства. Правда, после этого (по данным Sherdog и Tapology) он не провел ни одного профессионального поединка в карьере.

Большинство действительно больших бойцов из Афганистана, похоже, уже давно не живут в стране. Многие бежали от Талибана в Германию, Голландию, Швейцарию или другие европейские страны и представляют Афганистан лишь по факту рождения. Для иммигрантов, хорошо владеющих боевыми искусствами, смешанные единоборства – главный, а иногда единственный, путь к достойной жизни в новых странах.

«Когда я попал во Францию, то жил на улице. После этого я оказался в приюте для беженцев, а затем начал тренироваться – и это стало лучшей мотивацией. Теперь я профессионал, выступал в нескольких организациях и хочу стать примером для других людей, показать, насколько важным может быть спорт», – рассказывал афганский боец Парваиз Арабзай.

Главные афганские бойцы, выступающие в UFC – братья Джавид и Фарид Башарат. Они тренируются в зале Xtreme Couture, расположенном в Лас-Вегасе, и представляют Англию, в которую иммигрировали более 20 лет назад. У обоих отличные рекорды (14-1 и 12-0 соответственно) и хороший потенциал. Похоже, новые афганские бойцы появятся только из числа иммигрантов. В самом Афганистане условий для развития теперь практически нет.

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Фото: Gettyimages /Patrick Smith / Contributor; East News /WAKIL KOHSAR / AFP; instagram.com