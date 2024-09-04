Как стать чемпионом UFC?

Памятка для российских бойцов.

Российские бойцы UFC часто жалуются, что им не дают титульник. Хабиб Нурмагомедов и Магомед Анкалаев получили шанс после девяти побед подряд, Ислам Махачев – после 10.

В чем проблема наших бойцов? И что делать?

Почему Анкалаеву не дают титульник? UFC прячет Перейру, но это логично

Алекс Перейра проведет защиту титула в полутяжелом весе против Халила Раунтри – восьмого номера рейтинга. Хотя есть очевидный претендент – Анкалаев (второй в рейтинге), не проигрывающий 11 боев подряд с марта 2018-го. Да, в декабре 2022-го он вничью подрался с Блаховичем за вакантный титул. Но это крайне спорное решение – 92% ММА-журналистов в США посчитали , что Анкалаева ограбили.

Анкалаев заслужил быстрый второй шанс – максимум после одной победы. Но его притормозил Джонни Уокер, который в октябре-2023 сорвал бой, отказавшись драться после запрещенного удара.

В январе-2024 справедливость восторжествовала: Анкалаев нокаутировал Уокера, но после победы не назвал фамилию Перейры. Он снова говорил с переводчиком, хотя с 2018-го дерется в UFC. И сказал абстрактное: «Я очень долго готовился, просил реванш сразу, так как был готов. Но это не самое главное, главное – я хочу биться за пояс. Я давно этого заслуживаю, у меня 10 боев подряд без поражений».

Даже Майкл Биспинг подталкивал Анкалаева сделать вызов – намекнул, что в зале сидит Перейра. Но Анкалаев проигнорировал, хотя один панч про Перейру мог разжечь интерес к бою. Камеры показали бы чемпиона, а цитата Анкалаева разлетелась по соцсетям. И тогда титульник стал бы намного ближе.

Теперь же Анкалаев подерется с опасным Александром Ракичем, а Перейра после Раунтри (бойца нечемпионского уровня) вернется в средний вес. И снова оставит Анкалаева без титульника на неопределенное время – если сам не откажется от пояса.

Тренер Анкалаева уже после Уокера сомневался , что UFC даст ему титульник: «Меня не удивит, если вместо чемпионского боя Магомеда попросят провести отборочный поединок. Сколько уже раз ему обещали чемпионский бой...»

Правильный ли подход у UFC? С точки зрения спорта нет, с позиции бизнеса – однозначно

Правда ли, что UFC не любит россиян? Это не так. Средняя победная серия, за которую UFC дает титульник, – шесть боев. Именно после нее шанс получили Илия Топурия, Дрикус дю Плесси или россиянин Петр Ян. В исключительных случаях не нужны даже шесть побед – если боец ярко дерется и вирусится в медиа.

Анкалаев прислушивается к UFC: старается быть зрелищным, нокаутировать, а помощники трэшточат за него в соцсетях. Но когда Анкалаев появляется перед камерами, то снова скучный. Тот же Ян чуть не подрался с Гарбрандтом вне клетки, веселился в соцсетях (тоже с помощью команды, но все же), пытался давать интервью на английском, а его «Hello Chicago!» стало хитом.

Ян получил титульник за те самые «средние» шесть побед подряд. Сейчас на серии из шести побед идет полусредневес Шавкат Рахмонов и тоже готовится к титульнику. Поэтому бойцы, которых UFC маринует по 10 боев, во многом виноваты сами.

Да, это не слишком по-спортивному: UFC откровенно прячет Перейру от Анкалаева. В реалиях дефицита звезд Уайт не хочет давать титульник непопулярным бойцам. Мерабу Двалишвили потребовались 10 побед, чтобы получить бой с Шоном О’Мэлли. Уайт его ненавидит, но Мераб исправляется – ведет соцсети и снимает вирусные ролики.

Анкалаев же – катастрофа для UFC. Если он деклассирует Перейру в борьбе или, что еще хуже, нокаутирует, то убьет его образ. И вместо медийного чемпиона UFC получит бойца, который даже не бросает вызовы. То же с Мовсаром Евлоевым, который победил в легчайшем весе восемь раз подряд, но не получил титульник.

Очевидный вывод: хочешь заслужить титульник, не проводя 9-10 боев, будь ярким. Зрелищно побеждай и – самое важное – говори. Знание языка не имеет критического значения. Перейра не говорит по-английски, но стал звездой UFC – как нокаутер и альфач, который почти не улыбается.

Дю Плесси получил титульник за шесть побед подряд, О’Мэлли – за четыре, Алекс Перейра – за три. Гейджи шел на серии из четырех побед, когда вышел на Хабиба, Порье – из пяти. Стрикленд и вовсе получил титульник за две победы подряд, ведь стал звездой трэштока, хотя в октагоне редко показывает шоу.

Но есть и другие случаи: Белал Мухаммад – 10 побед подряд до титульника в полусреднем весе. Почему? У него ноль нокаутов в UFC. Мовсар Евлоев: 8 побед подряд, ноль финишей – нет титульника. При этом медийность важнее боев, что подтверждает Стрикленд. Зритель платит за имена, а нокаутов много и в прелимах.

Легковесу Чарльзу Оливейре потребовалось восемь побед подряд, чтобы забрать пояс против Майкла Чендлера. С 2018-го он стабильно получал бонусы за выступление вечера, но молчал в медиа, поэтому оставался в тени (он не говорил по-английски).

Что нужно сделать, чтобы получить титульник?

Любому бойцу, который претендует на титул, нужна команда пиарщиков, которые выстроят его образ. Напишут за бойца в соцсетях, придумают идеи для видео, дадут советы по имиджу и именам для вызова. Александр Волков развивается в медиа, снимая забавные видео, что сделало его популярнее в США. Даже молчаливый Евлоев снял забавное видео , посвященное Алджамейну Стерлингу перед их боем. И это правильно, ведь UFC нужны новые звезды, а бойцам – деньги. Тот, кто умеет себя подать, получит от Уайта намного больше, чем молчуны.

Требований, чтобы приблизиться к титульнику, не так много:

• ВСЕГДА бросать вызовы после победы. Никогда не говорить «Я побью любого» – если только ты не Хабиб. Нужны фамилии!

• Вести соцсети на английском, чтобы зритель помнил о тебе. Это повысит узнаваемость, ты будешь мелькать в новостях. Посты должны выходить регулярно – как текстовые, так и фото/видео.

• Раскручивать каждый бой. Обращаться к сопернику в видео, трэшточить, посвящать ему твиты.

• Не бояться быть смешным. Нанять команду, которая будет писать сценарии видео. Даже плохая актерская игра развеселит фанатов.

• Учить английский. Боец, который везде ходит с переводчиком, должен быть вдвойне харизматичным, чтобы англоязычный зритель его полюбил. У Яна, Забита и Павловича вышло, у Анкалаева – нет.

• Не молчать на пресс-конференциях. Позволить пиарщикам продумать образ, выходить на стердаун в необычном костюме. Папаха Хабиба или национальная шапка Рахмонова – яркие фишки.

• Стараться всегда финишировать. Скучные победы решением не вирусятся в соцсетях, а UFC не дает за них титульник. Понадобятся 9-10 побед, чтобы заслужить поединок за пояс. Это минимум на четыре боя больше, чем требуется от обычных претендентов.

Этот список можно пополнять и дальше, ведь каждый боец индивидуален и имеет опции для продвижения. Главный посыл – если хочется тренироваться и выступать, то отлично подходит любительский спорт. Но там скромные заработки и нет внимания. Профессиональные единоборства – не только спорт, но и шоу. Кто не признает эти правила, не должен обижаться, что Уайт прячет от него пояс.

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Фото: AP /Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire, Kamran Jebreili, John Locher