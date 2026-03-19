Шон Брэди: «Махачев задушит Гэрри»
Брэди высказался о поединке Махачева с Гэрри.
Шон Брэди высказался о возможном поединке Ислама Махачева с Иэном Гэрри.
«Ислам, вероятно, задушит его. Посмотрите, в какой ситуации был Иэн с Шавкатом. Люди могут добраться до него в партере. Если такой парень, как Ислам, доберется, это будет долгая ночь для Иэна», – сказал Брэди.
Фаворитами на поединок с Махачевым считаются Гэрри и Майкл Моралес. Также Ислам говорил о желании провести бой с Камару Усманом.
Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
