Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»

«Махачев травмировал руку? Слышал об этом, но не верю. Не знаю, во что верить. Я не могу себе представить, что он повредил руку в последнем бою с Джеком – может быть, он сделал это во время верховой езды? Думаю, это просто оправдания. Все сейчас говорит, что Ислам не хочет драться со мной. Он делает типичную вещь для чемпионов, получивших пояс», – сказал Гэрри.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Ислам травмировал руку.

Иэн Гэрри: «Абдель-Азиз – кусок дерьма. Маленькая крыса»

Гэрри намекнул, что Махачев не хочет с ним драться: «Я готов. Ему нужно больше времени. Представьте, что вы – лучший боец вне весовых категорий. И вам нужно больше времени»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
8 комментариев
И от тебя он тоже бегает. Что ж ты будешь делать....
Да по большому счету пофиг во что верит или не верит Гэрри. Заправляет конторой не Махачев или кто-то из его команды. Дана с манагерами посчитают этот бой перспективным и он состоится.
Бедный Ислам от всех бегает,но но уже двойной чемпион.Ладно ещё когда был бы анонс боя.А так просто Гэрри разогревает бой,чтобы ему дали шанс.Пример Стрикленд Чимаев.
Да кто ты такой, чтобы перед тобой чемпион в двух весовых оправдывался ?!
Ещё один всех напугавший😁
