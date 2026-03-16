Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»
Боец UFC Иэн Гэрри не верит в травму Ислама Махачева.
«Махачев травмировал руку? Слышал об этом, но не верю. Не знаю, во что верить. Я не могу себе представить, что он повредил руку в последнем бою с Джеком – может быть, он сделал это во время верховой езды? Думаю, это просто оправдания. Все сейчас говорит, что Ислам не хочет драться со мной. Он делает типичную вещь для чемпионов, получивших пояс», – сказал Гэрри.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Ислам травмировал руку.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
И от тебя он тоже бегает. Что ж ты будешь делать....
Да по большому счету пофиг во что верит или не верит Гэрри. Заправляет конторой не Махачев или кто-то из его команды. Дана с манагерами посчитают этот бой перспективным и он состоится.
Бедный Ислам от всех бегает,но но уже двойной чемпион.Ладно ещё когда был бы анонс боя.А так просто Гэрри разогревает бой,чтобы ему дали шанс.Пример Стрикленд Чимаев.
Да кто ты такой, чтобы перед тобой чемпион в двух весовых оправдывался ?!
Ещё один всех напугавший😁
