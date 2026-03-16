Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»

Гэрри не верит в травму Махачева.

«Махачев травмировал руку? Слышал об этом, но не верю. Не знаю, во что верить. Я не могу себе представить, что он повредил руку в последнем бою с Джеком – может быть, он сделал это во время верховой езды? Думаю, это просто оправдания. Все сейчас говорит, что Ислам не хочет драться со мной. Он делает типичную вещь для чемпионов, получивших пояс», – сказал Гэрри.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Ислам травмировал руку.

Иэн Гэрри: «Абдель-Азиз – кусок дерьма. Маленькая крыса»

Гэрри намекнул, что Махачев не хочет с ним драться: «Я готов. Ему нужно больше времени. Представьте, что вы – лучший боец вне весовых категорий. И вам нужно больше времени»