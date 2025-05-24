Фьюри – о слухах про возвращение в бокс: «Я на пенсии и остаюсь на ней. Мне нечего никому доказывать и нет смысла возвращаться»

Тайсон Фьюри опроверг слухи о возможном возвращении в бокс.

«Я много слышал о том, что «Цыганский король» возвращается в бокс. Для чего мне это делать? Больше поясов? Я выиграл 22 из них. Я счастлив и доволен тем, чего достиг. Я объездил весь мир.

Меня не слишком потрепало. Совсем не спешу возвращаться в бокс и получать удары по лицу. Для чего? Зачем? Задаюсь этими вопросами. Я на пенсии и остаюсь на ней. Мне нечего никому доказывать и нет смысла возвращаться», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

В январе Фьюри объявил о завершении карьеры. В начале апреля появилась информация , что Фьюри ведет переговоры о поединке с Энтони Джошуа.

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