Тренер Бетербиева: «Бивол работал вторым номером? Нет, для меня он убегал. Мы наблюдали льва и кролика»

Тренер Бетербиева прокомментировал итоги реванша с Биволом.

«Два первых раунда были близкими. Артур хорошо работал в следующих четырех отрезках. Можно считать, что он немного замедлился, но все равно хорошо боксировал. Как и Бивол – нужно отдать ему должное.

В 12-м раунде не думал, что мы проиграли бой. Тренер не смотрит на поединок глазами болельщика. Каждый раунд был очень близким. И каждый мы должны были отдавать сопернику, потому что мы не можем думать, что ведем. Я знаю, что бой был близким. Проигрывали мы или нет – я не знал. Нам нужно было брать 11-й и 12-й раунды, чтобы забрать бой. Но они были очень близкими.

Как отреагировал Артур на первое поражение? Вы знаете, что он любит выступать и побеждать, но первое место в его жизни занимает религия. Он сказал мне после боя: «Бог дал нам 21 победу, а теперь испытывает нас поражением. Мы вернемся».

Бивол не стал медленнее после шести раундов, но он все время убегал. Он не хотел столкнуться с Артуром. Бегал и бегал, выжидая удачного момента, чтобы выбрасывать контрпанчи. У него была энергия, он хорошо это делал. Это работа вторым номером? Нет, для меня он убегал. Мы ясно наблюдали льва и кролика в этом бою.

Бивол хорошо заставлял Артура промахиваться, а затем отвечал эффективными контрпанчами. Он определенно вернулся сильнее и хорошо защищался», – заявил тренер Марк Рэмси.

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

Артур Бетербиев: «Хороший бой с достойным соперником. Спорт есть спорт. Мы обязательно вернемся еще сильнее»