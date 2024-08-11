Жалолов победил Гадфу и стал двукратным олимпийским чемпионом по боксу. Он расплакался на ринге после объявления результата

В Париже завершился олимпийский боксерский турнир. В последнем бою соревновательной части состоялся финал в тяжелом весе между (Узбекистан) и Айюбом Гадфой (Испания).

Жалолов выиграл единогласным решением судей (30-27, 30-26, 29-28, 30-27, 30-27) и стал двукратным олимпийским чемпионом: ранее Баходир побеждал на Олимпиаде-2020.

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