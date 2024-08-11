Жалолов победил Гадфу и стал двукратным олимпийским чемпионом по боксу. Он расплакался на ринге после объявления результата

Теги Олимпиада-2024 бокс Баходир Жалолов Айюб Гадфа Бокс/MMA/UFC

В Париже завершился олимпийский боксерский турнир. В последнем бою соревновательной части состоялся финал в тяжелом весе между Баходиром Жалоловым (Узбекистан) и Айюбом Гадфой (Испания).

Жалолов выиграл единогласным решением судей (30-27, 30-26, 29-28, 30-27, 30-27) и стал двукратным олимпийским чемпионом: ранее Баходир побеждал на Олимпиаде-2020.

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14 комментариев
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Баха молодец, просто выходит и делает свое дело.
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Узбекистан, 8 золотая медаль, просто нет слов, шикарное достижение, в топ 15
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Узбеки творят историю в ринге, но на спортсе редакторы с местными бабками обсасывают женский бокс и странных дам...
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Прославил родину, теперь должен доминировать и забирать пояса. По уровню бокса только Усик может как то быть близок к уровню Жалолова
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Узбекистан 8 золото! Это фантастикааааа!
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Из 7 золотых 5 у узбеков. Лучший результат в истории наверно.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Узбеки творят историю в ринге, но на спортсе редакторы с местными бабками обсасывают женский бокс и странных дам...
узбеки то каким местом к sports.ru ?
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В проф ринге у него 14 боев 14 выигранных боев с 14 нокаутами! Теперь он хочет стать чемпионом в проф боксе.
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Узбекистан взял 5 золото в боксе!
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Узбекистан вперёд
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Узбеки творят историю в ринге, но на спортсе редакторы с местными бабками обсасывают женский бокс и странных дам...
Так они показывают нам свою демократию и борются за толерантность, а может и наоборот.
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Ответ Fan of Sport
Узбекистан, 8 золотая медаль, просто нет слов, шикарное достижение, в топ 15
Еще тхэквондистку засудили, для нас узбеков - 9 золотых!
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Ответ SCHENN
Да-да, профессионал вышел и всех разобрал. Что ж не остался в профи-то? Не потащил?))
Он ещё покажет себя против ваших Усиков и Бородачей!
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