Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей в главном бою UFC on ABC 7 в Абу-Даби

В Абу-Даби проходит турнир UFC on ABC 7, в главном событии которого состоялся поединок в легчайшем весе между (17-5) и (18-0).

Нурмагомедов победил единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Фергюсон после семи поражений и Умар, идущий за поясом: онлайн турнира UFC в Абу-Даби