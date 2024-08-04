Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей в главном бою UFC on ABC 7 в Абу-Даби

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Нурмагомедов — Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби проходит турнир UFC on ABC 7, в главном событии которого состоялся поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном (17-5) и Умаром Нурмагомедовым (18-0).

Нурмагомедов победил единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

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56 комментариев
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Ответ Бацька
Ну так, по-моему бой очень близкий был. Сэндхаген неплохо подготовился к Умару.
Подготовил защиту от борьбы, но забыл про все остальное.
+35
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Приятно удивлён, не видел боев Умара раньше, сегодня прямо очень хорош был. Кори жёсткий тип очень, тут прямо его в стойке переработали, аж злиться стал, что не получилось ничего.

И притом Умару ещё есть куда расти, в стойке может прибавить, в темпе работы, пик ещё впереди. И Мерабу и Шону будет с ним тяжело очень.
+38
-10
+28
Впервые вижу адекватные комментарии в данном разделе на спортсе. Приятно удивлён!
+23
-3
+20
Ответ RAMIK
Впервые вижу адекватные комментарии в данном разделе на спортсе. Приятно удивлён!
Ну дык сейчас здесь сидят люди которые реально смотрят бои, а не хейтят человека за фамилию. Утром прибегут расскажут как Умару победу подарили)
+19
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+18
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
1. Занюхивания трусов не было.

2. Причём тут Дос Сантос и Веласкез? Вы их бои видели? И как Веласкез бои свои вёл??? Тот же тренер, Хавьер Мендес был у него, что и у Умара и Хабиба. О чем вообще речь? Он вот как раз бои и вёл так, прижимая к клетке.

3. Про нокаутирующий удар - про весовые категории разные слышали, нет?

А впрочем, вы просто троль, чего тут вам объяснять.
+18
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+16
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
Чел ты о чем? борьбы почти не было…
+16
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Кори симпатичный парень и хороший боец, классно готовится и все делает правильно. Вопросов нет. Но таланта природного маловато. Не хватает на то, чтобы топов перебивать...
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+11
Интересно наблюдать за Умаром! Зрелищный боец. И в стойке и побороться готов.
+15
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+9
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
дурак что-ли? Он его в стойке вчистую перебил. Там даже без борьбы ему отдали бы 4:1.
+8
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+7
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
Ты бой смотрел вообще? Где там занюхивание трусов было? 80% времени боя в стойке.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
Ты явно мимо проходил, зачем остановился здесь?!🤷‍♂️
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С Шоном и Мерабом посложнее будет конечно. Омэйли постоянно будет представлять угрозу в стойке и удар тяжёлый, а у Мераба выносливость на невероятно уровне, плюс перевести будет очень сложно, но если судить по сегодняшнему бою Умара, то в стойке он заметно техничнее Мераба и думаю на этом будут делать упор во время подготовки, если конечно победит Мераб, а с Шоном очевидно нужно только бороться, в стойке не вижу шансов.
А так Умар молодец, отлично проявил себя против такого крутого соперника, этот бой дал ему очень большой опыт и также эта победа очень придала ему уверенности, как будто именно сейчас он смог проявить себя как индивидуальность, отдельная личность, а не просто брат Хабиба.
Ну и большой плюс для Умара, что бой прошёл всю дистанцию.
Ждём бой за пояс
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Прекрасно , что Шон и Мераб тоже сейчас будут драться , открывает возможности . Может конец года или начало следующего для Умара с титульным шансом . А так он более универсален и чем Шон и чем Мераб . И для одного и для другого у него есть контраргументы . Еще и дышит прекрасно .
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ну, что хейтерки скажут? интересно было бы почитать господ, которые тут кукарекали, что умару до топа, как до луны. но чего-то не видно их. спрятались где-то под плинтусом
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Интересно, какой раунд 2 судьи отдали Кори?
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Кори приятно удивил. Но и не забывайте Умар после нескольких травм. потихоньку будет набирать
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Ответ Бацька
Ну так, по-моему бой очень близкий был. Сэндхаген неплохо подготовился к Умару.
Статистика говорит об обратном, Умар был лучше во всех компонентах.
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Ответ Раз-два
Победил конечно, но как то неубедительно. Не мог бороться толком, что тогда будет с Мерабом?
Будет акцент на стойку скорее всего, у Мераба много проблем именно в стойке и как показал Умар сегодня, он может удивить в стойке.
Все знали, что Умар отлично бьёт ногами, но сегодня мне понравилась его работа именно на руках, всё было вовремя, быстрые жёсткие джебы, смена стойки и левый хук, очень грамотно провел бой, не ожидал, думал, если он и сможет победить, то только с помощью борьбы.
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Кори прилично добавил в борьбе, но и в ударке был не лучше, Умар добавляет, спасибо матчу, что слышали угол с Хабибом
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Ответ Fan of Sport
С Шоном и Мерабом посложнее будет конечно. Омэйли постоянно будет представлять угрозу в стойке и удар тяжёлый, а у Мераба выносливость на невероятно уровне, плюс перевести будет очень сложно, но если судить по сегодняшнему бою Умара, то в стойке он заметно техничнее Мераба и думаю на этом будут делать упор во время подготовки, если конечно победит Мераб, а с Шоном очевидно нужно только бороться, в стойке не вижу шансов. А так Умар молодец, отлично проявил себя против такого крутого соперника, этот бой дал ему очень большой опыт и также эта победа очень придала ему уверенности, как будто именно сейчас он смог проявить себя как индивидуальность, отдельная личность, а не просто брат Хабиба. Ну и большой плюс для Умара, что бой прошёл всю дистанцию. Ждём бой за пояс
👍
+4
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+4
Ответ Гекдениз Кардениз
Легчайшая клоун 🤡 а где тогда Конор вырубал всех? Не в этой ли категории? ценитель трусиков
В полулегкой он вырубал. Боже, какой дебил. :)))
+4
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+3
Ответ Бацька
Ну так, по-моему бой очень близкий был. Сэндхаген неплохо подготовился к Умару.
Подготовился неплохо.
Но по моему мнению - победа Умара абсолютно заслужена.
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+2
Ответ Арни Терминатор
Не забывайте это первый 5-ти раундов бой Умара. Но, вторым Хабибом ему не стать никогда.
это совсем другой боец, в совсем другом весе, с совсем другим стилем. ему не нужно становиться каким-то вторым Хабибом. никому не нужно
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Ответ Forza
Интересно, какой раунд 2 судьи отдали Кори?
Первый наверное
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Ответ Всё знаю
Подготовился неплохо. Но по моему мнению - победа Умара абсолютно заслужена.
Я и не говорю же что незаслуженно, я говорю, что Сенди подготовился хорошо,все 5 раундов отмотал
+1
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Ответ Бацька
Ну так, по-моему бой очень близкий был. Сэндхаген неплохо подготовился к Умару.
Близкий в чем?) в стойке Умар перебил, тейкданы даже сравнивать не стоит) или недосрочная победа уже не считается?
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Ответ Бацька
Ну так, по-моему бой очень близкий был. Сэндхаген неплохо подготовился к Умару.
Согласен, когда увидел статистику боя удивился(согласно ей, Умар уничтожил Кори по всем компонентам). Вообще Кори очень неудобный соперник, в стойке опасен и ничего не даёт в борьбе сделать.
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Первый пятираундовый поединок и свеженький в конце . Определенно к титульнику готов .
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Прагматичная и уверенная победа Умара. Кори много и бестолково прыгал на месте, так ещё и пропускал тейкдауны в концовках. На что он рассчитывал с такой тактикой, известно ему одному.
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Умар и дальше всех победит 💯
+3
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