Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей в главном бою UFC on ABC 7 в Абу-Даби
В Абу-Даби проходит турнир UFC on ABC 7, в главном событии которого состоялся поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном (17-5) и Умаром Нурмагомедовым (18-0).
Нурмагомедов победил единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).
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И притом Умару ещё есть куда расти, в стойке может прибавить, в темпе работы, пик ещё впереди. И Мерабу и Шону будет с ним тяжело очень.
2. Причём тут Дос Сантос и Веласкез? Вы их бои видели? И как Веласкез бои свои вёл??? Тот же тренер, Хавьер Мендес был у него, что и у Умара и Хабиба. О чем вообще речь? Он вот как раз бои и вёл так, прижимая к клетке.
3. Про нокаутирующий удар - про весовые категории разные слышали, нет?
А впрочем, вы просто троль, чего тут вам объяснять.
А так Умар молодец, отлично проявил себя против такого крутого соперника, этот бой дал ему очень большой опыт и также эта победа очень придала ему уверенности, как будто именно сейчас он смог проявить себя как индивидуальность, отдельная личность, а не просто брат Хабиба.
Ну и большой плюс для Умара, что бой прошёл всю дистанцию.
Ждём бой за пояс
Все знали, что Умар отлично бьёт ногами, но сегодня мне понравилась его работа именно на руках, всё было вовремя, быстрые жёсткие джебы, смена стойки и левый хук, очень грамотно провел бой, не ожидал, думал, если он и сможет победить, то только с помощью борьбы.
Но по моему мнению - победа Умара абсолютно заслужена.