Дана Уайт – о поражении Арнольда Аллена: «Его угол допустил слишком много ошибок»

Теги UFC Дана Уайт Макс Холлоуэй Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

Президент UFC раскритиковал работу команды Арнольда Аллена в бою с Холлоуэйем.

«Я не слежу за теми, кто работает в углах бойцов. В этом бизнесе все дело в том, как вы боретесь. Ты должен быть очень хорош. Трудно войти в пятерку лучших, особенно в этой весовой категории.

У Аллена есть все для этого, он талантливый парень. Я думаю, что в этом бою его угол допустил слишком много ошибок. Он испытал большое давление и должен был раньше включаться – хотя бы в третьем раунде. Но я не его тренер.

Очевидно, что теперь у него за плечами есть этот опыт. Они должны вернуться и выяснить, что пошло не так, где была ошибка и как это исправить», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Макс Холлоуэй вчера победил Арнольда Аллена единогласным решением судей на UFC Fight Night.

Холлоуэй победил Аллена на UFC Fight Night

Судейские карточки боя Холлоуэй – Аллен: все судьи отдали Арнольду пятый раунд

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9 комментариев

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RaNk-1
Ответ Ojer
Если бы Аллен раньше включился он бы не дожил до конца поединка, в 5 раунде хорошо выложился, но чуть не улетел в нокаут в конце раунда, нормально болтануло. Что-бы выиграть у Макса в его весе, надо быть уникумом.
Надо быть Волкановски.
+20
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Мага осторожный
Аллен очень хорошо выступил, с учётом что это его первый пятираундовый бой!
+14
-1
+13
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Ojer
Если бы Аллен раньше включился он бы не дожил до конца поединка, в 5 раунде хорошо выложился, но чуть не улетел в нокаут в конце раунда, нормально болтануло. Что-бы выиграть у Макса в его весе, надо быть уникумом.
+10
0
+10
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Yavich
Для меня странно, что Аллен не пробовал бороться. Макс один из лучших ударников UFC, понимаю что хотелось его перебить, но план Б то хотя бы должен был быть.
+6
0
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Тосканский_Виноградник
Знаю что Аллен неплохо залеживает соперников, какой-то уровень борьбы у него есть. Очень удивило, что он не боролся. Надо было пробовать переводить на землю.
+2
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los merengues
Ответ RaNk-1
Надо быть Волкановски.
Он так и сказал.
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Кидар
Для Уайта выигрыш Аллена был бы хороший вариант для дальнейшего вывода на титульный бой
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Pronger
Ответ Алексей Логан
Дана, ну ты и вправду не тренер, откуда тебе знать, совершил ли угол ошибку или просто из двух зол выбрал меньшее? Про Аллена пока еще все не очень сильно ясно, Каттар должен был быть его тестом, но там по сути боя из-за травмы не было, в бою же с Максом видна была разница в уровнях.
Уайта спросили, он ответил.
Да он не тренер, но боёв в своей жизни видел достаточно, а это никакая там высшая математика или ядерная физика, не так уж сложно.
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