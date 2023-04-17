Дана Уайт – о поражении Арнольда Аллена: «Его угол допустил слишком много ошибок»

Президент UFC раскритиковал работу команды Арнольда Аллена в бою с Холлоуэйем.

«Я не слежу за теми, кто работает в углах бойцов. В этом бизнесе все дело в том, как вы боретесь. Ты должен быть очень хорош. Трудно войти в пятерку лучших, особенно в этой весовой категории.

У Аллена есть все для этого, он талантливый парень. Я думаю, что в этом бою его угол допустил слишком много ошибок. Он испытал большое давление и должен был раньше включаться – хотя бы в третьем раунде. Но я не его тренер.

Очевидно, что теперь у него за плечами есть этот опыт. Они должны вернуться и выяснить, что пошло не так, где была ошибка и как это исправить», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Макс Холлоуэй вчера победил Арнольда Аллена единогласным решением судей на UFC Fight Night.

Холлоуэй победил Аллена на UFC Fight Night

Судейские карточки боя Холлоуэй – Аллен: все судьи отдали Арнольду пятый раунд