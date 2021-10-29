Ислам Махачев: «Девять побед подряд. Я готов к титульном бою»

Российский легковес UFC Ислам Махачев поделился эмоциями после победы над .

«Вот и настало время. Теперь я могу говорить. Девять побед подряд — я готов к титульному бою. Сейчас этот дивизион в спящем состоянии, я хочу раскачать его.

Финиш? Когда я перевожу соперника — я могу финишировать любого. Мой грэпплинг на другом уровне, лучший в этом дивизионе.

Для всех этих ребят бои — бизнес. Они выигрывают, проигрывают... Я же хочу забрать этот пояс и долго удерживать его», – сказал Махачев после боя.

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Видео победы Махачева над Хукером