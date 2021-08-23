Мэнни Пакьяо о завершении карьеры: «Прощай, бокс»

42-летний бывший чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) прокомментировал завершение карьеры.

«Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире. Благодарю всех вас за все прекрасные воспоминания.

Это самое сложное решение, которое я когда-нибудь принимал, но я с ним смирился.

Преследуйте свои мечты, усердно работайте и наблюдайте, что произойдет. Прощай, бокс», – сказал Пакьяо.

Ранее сообщалось, что Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.

«Я рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди». Мэнни Пакьяо – вероятно, следующий президент Филиппин

Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин