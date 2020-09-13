Хабиб про популярность среди мусульман: «Кто-то имеет право на ошибку, у меня это право очень маленькое»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал попадание в топ-5 самых влиятельных мусульман в мире.

«Это накладывает большие обязательства и большую ответственность. Если кто-то и имеет право на ошибку, то у меня это право очень маленькое. Будут такие последствия…

Из-за этого я… Не только из-за этого, просто я сам веду такой образ жизни, что стараюсь заниматься теми вещами, которые меня лично касаются. Меня лично касаются тренировки, потому что надо мной лично будет закрываться клетка.

Я тренируюсь, отдыхаю, сплю, не посещаю какие-то непристойные места, стараюсь тщательно фильтровать свой круг, с кем общаться, с кем видеться. Какие-то левые движения мне неинтересны.

Ответственность упала на мои плечи. Ну а что делать? Живем с этим как-то.

Наше сравнение с – это неправильно. Он был чемпионом-мусульманином, я являюсь чемпионом-мусульманином. Но все, что он делал за пределами клетки, я думаю, это несравнимо.

В Америке не воспринималась другая раса, когда он был чемпионом. Его даже не обслуживали в ресторанах. Он изменил отношение к своей расе.

Для того, чтобы нас можно было сравнить, мне надо пожить в его время и быть темнокожим. И тогда посмотрим, как бы я себя повел», – сказал Хабиб.

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