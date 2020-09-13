Трамп про бой Хабиба и Гэтжи: «Он будет прямо перед выборами, но я буду смотреть. Удачи, Джастин»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гэтжи Дональд Трамп Хабиб - Гэтжи UFC 254 Бойцовский остров UFC Бокс/MMA/UFC

Президент США Дональд Трамп поделился ожиданиями от боя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Гэтжи – один из лучших бойцов в мире, и ему предстоит грандиозный поединок с бойцом номер один в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Он сказал, что нокаутирует его.

Бой будет прямо перед выборами, но я буду смотреть. Я буду смотреть, поверьте мне. Удачи, Джастин. Отличный боец», – сказал Трамп.

Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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