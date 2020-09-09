Анастасия Янькова: «Феминизм – это прекрасно. Но по определению – мужчина сильнее»

Российский боец ММА Анастасия Янькова рассказала о своем отношении к феминизму.

«Во-первых, слово «феминизм» изначально не несет в себе ничего негативного. Это позитивное слово. Но сейчас, к сожалению, в России оно имеет налет категоричного, далекого от изначального смысла слова. Феминизм – это прекрасно.

Я против категоричности во всем. Любое течение, приходящее к крайней точке, сомнительно. Но нельзя судить, например, по религиозным фанатикам о религии.

Я не буду с пеной у рта доказывать, что мы одинаковые, что буду драться с мужчинами в одной весовой категории. Хорошо или плохо, но природой так устроено, что мы разные.

Взять мужчину, который тренируется, и женщину, которая тренируется, в одной и той же весовой категории – по определению мужчина будет сильнее», – рассказала Янькова в интервью ютюб-каналу «Руки Выше».

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