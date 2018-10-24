Хабиб: «Гэтжи намного мотивированнее и голоднее, чем Фергюсон»

Чемпион UFC в легком дивизионе считает временного чемпиона более опасным соперником, чем .

«Вы сами видели, что Гэтжи сделал с Фергюсоном. Он разобрал его во всех аспектах. Гэтжи намного моложе, намного мотивированнее и голоднее, чем Тони Фергюсон.

Он очень хорошо стоит на ногах и хорошо знаком с борьбой. Ни один из его соперников не представлял для него опасности в борьбе. Но я в корне отличаюсь от всех его оппонентов. Ему придется столкнуться с другим бойцом.

Трэшток? Да, все может быть, но я вообще не любитель трэша. Если меня не трогают, я тоже стараюсь этого не делать.

С Джастином мы очень хорошо знакомы, в 2016-м он помогал мне вес гонять после перерыва из-за травм и операции.

Он был неким помощником во время моей весогонки. У меня к нему только уважение – этот парень добился всего и является временным чемпионом. У меня никаких вопросов к нему нет», – сказал Нурмагомедов.

Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 254.

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