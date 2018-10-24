3 сентября в Грозном пройдет турнир по боксу. Там выступят четыре сына Кадырова

В Грозном 3 сентября состоится турнир по профессиональному боксу. Среди участников турнира заявлены четыре сына главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Об этом сообщил президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.
«3 сентября в городе Грозный на арене спорт-холла «Колизей» пройдет международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
На арене состоятся самые зрелищные и яркие бои с участием самых сильных боксеров нашей страны.
Также на спортивных соревнованиях примут участие мои дорогие племянники из спортивного клуба «Ахмат»: Ахмад, Эли, Адам и Абубакар Кадыровы!
Они выступят в показательных боях по правилам любительского бокса. Я искренне хочу пожелать моим дорогим племянникам и участникам турнира успехов и удачи!», – заявил Висмурадов.
В октябре 2016 года дети Кадырова участвовали в показательных боях, в рамках турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016.
В октябре 2017 года в Грозном Адам, Эли и Ахмад Кадыровы выступили в показательных боях в рамках чемпионата России по боксу.
В феврале 2020 года Ахмад и Адам Кадыровы выступили на одном из турниров по боксу в Москве.
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Ассаламу Iалайкум дорогие друзья! 3 сентября в городе ГРОЗНЫЙ на арене Спорт Холла «КОЛЛИЗЕЙ» пройдет международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА ГIАЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНАН!) На арене состоятся самые зрелищные и яркие бои с участием самых сильных боксеров нашей страны. Также на спортивных соревнованиях примут участие мои Дорогие ПЛЕМЯННИКИ из спортивного КЛУБА «АХМАТ», АХМАД, ЭЛИ, АДАМ и АБУБАКАР КАДЫРОВЫ! Они выступят в показательных боях по правилам любительского бокса. Я искренне хочу пожелать моим ДОРОГИМ ПЛЕМЯННИКАМ и участникам турнира успехов и удачи! ДАЛА АЬТТО БОЙЛА ШУ! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХIУ АКБАР! ☝️☝️☝️
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