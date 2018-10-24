Немков – про нокаут Бэйдера: «Удивился, что судья так долго останавливал бой»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал победу над Райаном Бэйдером.

«Была задача заставить работать его вторым номером, Бэйдер теряется, когда приходится так делать. Это сработало.

После того, как я попал ногой в голову, удивился, что судья так долго останавливал бой. Я отправлял Бэйдера на настил еще 3 раза», – сказал Немков.

Бой закончился победой Немкова техническим нокаутом во втором раунде.

Вадим Немков нокаутировал Райана Бэйдера! Теперь в Bellator есть чемпион из России