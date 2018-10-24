Хабиб о чемпионстве Петра Яна: «Каким надо быть мудаком, чтобы не радоваться его победе?»

Чемпион UFC в легком весе ответил на вопрос о победе над в бою за титул в легчайшем весе.

«Радовался ли я? Каким надо быть мудаком, чтобы когда человек выиграет, не радоваться за него? Тем более – соотечественник. Я его знаю лично, конечно, радовался.

Бой смотрел – грамотный хороший бой. После 2-го раунда очень хорошо перестроился. Видно было, что его голод и мотивация и стремление стать чемпионом были намного выше, чем у соперника. Иногда это дает результат.

Сейчас, если не ошибаюсь, ему предстоит бой со Алджамейном Стерлингом. Очень хороший бой и хороший соперник. Я ему посоветовал бы чуть меньше отвлекаться и сосредоточиться на тренировочном процессе.

Как только ты становишься чемпионом, люди к тебе начинают сильнее готовиться, по-другому тебя разбирают. Удержать пояс сложнее, чем завоевать.

Знаю, что Ян проделал большой путь от простого мальчишки из Сибири. Это очень тяжело. Желаю здоровья, не отвлекаться и защищать пояс», – сказал Хабиб на пресс-конференции в Москве.

Петр Ян: «Гэтжи – опасный соперник для Хабиба. Подобного у него не было»

Хабиб: «У меня нет неприязни к Гэтжи. Он хочет быть лучшим, и я это уважаю»