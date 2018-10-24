Хабиб: «Бой с Гэтжи обещает стать лучшим в году»

Чемпион UFC в легком весе отреагировал на слова следующего соперника .

«Передо мной будет зона, не очень большая. Она станет зоной смерти. Я должен нести смертельную угрозу каждый раз, когда он войдет в эту зону.

У меня лучше всех получается устраивать резню и сталкивать машины», – заявил Гэтжи.

«Супер, мне нравятся его слова и самоуверенность. Наш бой обещает стать лучшим поединком года.

У меня есть что показать миру», – написал Хабиб под постом инстаграм-аккаунта ESPN MMA.

Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254.

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