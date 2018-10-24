Хабиб: «Бой с Гэтжи обещает стать лучшим в году»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова следующего соперника Джастина Гэтжи.
«Передо мной будет зона, не очень большая. Она станет зоной смерти. Я должен нести смертельную угрозу каждый раз, когда он войдет в эту зону.
У меня лучше всех получается устраивать резню и сталкивать машины», – заявил Гэтжи.
«Супер, мне нравятся его слова и самоуверенность. Наш бой обещает стать лучшим поединком года.
У меня есть что показать миру», – написал Хабиб под постом инстаграм-аккаунта ESPN MMA.
Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254.
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