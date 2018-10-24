Украинское телевидение вновь отказалось от трансляции боя Алексея Олейника

Бой между тяжеловесом UFC Алексеем Олейником и на турнире UFC Fight Night 174 не был показан на Украине.

Телеканал Setanta Sports, который владеет правами на показ турниров UFC для украинских фанатов ММА, ссылается на соответствующее постановление правительства Украины не транслировать бои с участием Олейника.

Турнир UFC Fight Night 174, кроме боя Олейник – Льюис, был показан в полном объеме.

Олейник проиграл нокаутом, а взрывы Льюиса – просто страх. Ему достаточно секунды, чтобы вырубить

Алексей Олейник о поединке с Льюисом: «Бой прошел, как прошел»