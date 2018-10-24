Взвешивание UFC Fight Night 174: Олейник легче Льюиса на 17 кг

Теги UFC MMA Яна Куницкая Крис Уайдман Омари Ахмедов Деррик Льюис UFC Fight Night Олейник - Льюис Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания UFC Fight Night 174, главным событием которого станет бой между Алексеем Олейником и Дерриком Льюисом.

• Алексей Олейник (102,9 кг) – Деррик Льюис (120,2 кг);

• Омари Ахмедов (85,1 кг) – Крис Уайдман (84,3 кг);

• Маки Питоло (84,3 кг) – Даррен Стюарт (84,3 кг);

• Яна Куницкая (61,4 кг) – Юлия Столяренко (61,7 кг);

• Бенеил Дариуш (71,6 кг) – Скотт Холцман (70,8 кг).

Турнир пройдет в ночь с 8 на 9 августа.

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