Федор Емельяненко: «Bellator планирует организовать бой в конце года»

Российский боец Федор Емельяненко рассказал, когда может провести следующий бой.
«У меня пока поединок в подвешенном состоянии. Bellator будет ждать, когда болельщикам разрешат посещать арены.
По срокам пока не знаю. Я поддерживаю форму с ребятами, а бой в любом случае состоится – это вопрос времени.
Изначально поединок планировали в Америке. Возможно, в конце года – Bellator так планирует. По контракту у меня осталось два боя, а там посмотрим», – сказал Емельяненко.
В последнем поединке Федор победил Куинтона Джексона техническим нокаутом на турнире в декабре 2019-го.
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