Федор Емельяненко: «Bellator планирует организовать бой в конце года»

Российский боец рассказал, когда может провести следующий бой.

«У меня пока поединок в подвешенном состоянии. будет ждать, когда болельщикам разрешат посещать арены.

По срокам пока не знаю. Я поддерживаю форму с ребятами, а бой в любом случае состоится – это вопрос времени.

Изначально поединок планировали в Америке. Возможно, в конце года – Bellator так планирует. По контракту у меня осталось два боя, а там посмотрим», – сказал Емельяненко.

В последнем поединке Федор победил Куинтона Джексона техническим нокаутом на турнире в декабре 2019-го.

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