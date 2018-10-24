Рой Джонс: «Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение»

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс отреагировал на новость о том, что он договорился о бое с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.

«Да, это правда, Майк — легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради я согласен сделать исключение.

Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет», – сказал Джонс.

Сообщалось, что бой 51-летнего Джонса и 54-летнего Тайсона может пройти в сентябре в США.

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Майк Тайсон может провести бой с Роем Джонсом-младшим