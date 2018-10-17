Менеджер Хабиба: «Новость о том, что Нурмагомедов закончил карьеру – вранье»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал слухи, что боец завершил карьеру.

«Некоторые российские медиа написали, будто я сказал, что Хабиб закончил карьеру. Эта новость – вранье. 

Хабиб скорбит после смерти отца. Хочу, чтобы все отнеслись к этой ситуации с уважением и не давали ложных новостей», – написал Абдель-Азиз.

3 июля умер отец и тренер Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов.

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