Жители Кироваула поддержали идею переименования села в честь отца Хабиба

Жители села Кироваул (Дагестан), где похоронили Абдулманапа Нурмагомедова, поддержали идею переименования в Манап.
«По обращению жителей села Кироваул глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов провел совещание по вопросу возможности смены наименования сельского поселения в память об Абдулманапе Нурмагомедове.
В обсуждении вопроса приняли участие глава села Кироваул Ильяс Хазиев, депутатский корпус района и старейшины села, а также спортсмены района.
Магомед Шабанов обозначил, что соответствующие перечни документов о переименовании села Кироваул в Манап будут подготовлены и направлены в правительство и Народное собрание Дагестана на согласование», – сообщил источник из администрации Кизилюртовского района.