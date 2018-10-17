Жители Кироваула поддержали идею переименования села в честь отца Хабиба

Жители села Кироваул (Дагестан), где похоронили , поддержали идею переименования в Манап.

«По обращению жителей села Кироваул глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов провел совещание по вопросу возможности смены наименования сельского поселения в память об Абдулманапе Нурмагомедове.

В обсуждении вопроса приняли участие глава села Кироваул Ильяс Хазиев, депутатский корпус района и старейшины села, а также спортсмены района.

Магомед Шабанов обозначил, что соответствующие перечни документов о переименовании села Кироваул в Манап будут подготовлены и направлены в правительство и Народное собрание Дагестана на согласование», – сообщил источник из администрации Кизилюртовского района.