Бой Александр Емельяненко – Мага Исмаилов перенесен из Москвы в Сочи

Турнир ACA 107, главным событием которого станет бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, перенесен из Москвы в Сочи.
Дата ивента остается прежней – 24 июля.
«Долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали все, чтобы провести его в Москве. Но в связи с эпидемиологической ситуацией провести турнир в столице не представляется возможным.
Поэтому место проведения переносится в Сочи.
Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег», – сказано в заявлении организации.
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