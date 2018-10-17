Бой Александр Емельяненко – Мага Исмаилов перенесен из Москвы в Сочи

Турнир ACA 107, главным событием которого станет бой между и , перенесен из Москвы в Сочи.

Дата ивента остается прежней – 24 июля.

«Долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали все, чтобы провести его в Москве. Но в связи с эпидемиологической ситуацией провести турнир в столице не представляется возможным.

Поэтому место проведения переносится в Сочи.

Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег», – сказано в заявлении организации.

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