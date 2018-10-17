Владимир Соловьев: «В боксе, если посмотрел на звезды, то сразу получил по бороде. Подбородочек всегда нужно держать внизу»

Телеведущий Владимир Соловьев во время подкаста на своем YouTube-канале показал видео совместной тренировки с Роем Джонсом-младшим. В это время в эфире с журналистом была Виктория Боня.

«Посмотрите, Виктория, специально для вас сейчас поставлю видео на минутку, в котором я как раз трясу вторым подбородком в тренажерном зале. Вот здесь как раз особенно хорошо видны мои жирки.

Вы, наверное, знаете человека, который держит мешок, да? Это Рой Джонс, да.

Я тоже люблю бокс. Когда-то я был потяжелее: в пике славы весил за 160 кг, сейчас, к сожалению, упал ниже 100. Я там много что делаю.

В боксе, если посмотрел на звезды, то сразу получил по бороде. Подбородочек всегда нужно держать внизу», – сказал Соловьев во время разговора с Боней.

Соловьев показал удары «вилла на озере» и «рупор пропаганды» в шоу «Кулак справедливости»

Владимир Соловьев о тех, кто писал про него плохо: «Sports.ru и все, кто там торчат. Сборище недобитков»