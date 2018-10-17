Мужчина, представившийся бойцом UFC, расстрелял 8 человек у бара в Сан-Антонио

Мужчина расстрелял восемь человек у входа в один из баров, расположенный в центральной части города Сан-Антонио (штат Техас, США).

Его не пустили в заведение по причине явных признаков алкогольного опьянения. В сопровождении нескольких друзей он достал винтовку и расстрелял восемь человек у входа в бар. Об этом сообщил начальник полицейского управления Сан-Антонио Уильям Макманус.

«Он вернулся к своей машине, вытащил длинную винтовку, прошел с ней через улицу. Перед тем, как открыть огонь, он закричал: «Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии!» – сказал Макманус.

Были ранены пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 до 41 года. Никто из них не получил смертельных ран.

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