Артем Лобов о жизни в России: «К нам домой ребята приходили с оружием. Приняли решение, что нужно куда-то свинтить»

Экс-боец UFC Артем Лобов рассказал о причинах, которые заставили его семью покинуть Россию.

«Я рос в городе Заволжье, криминальное место. Городок маленький, но довольно богатый. Там есть ЗМЗ – Заволжский моторный завод, там делали детали для «Волг».

Есть ЗГТ – Завод гусеничных тягачей. Бетонный завод был, лесоповалочный завод, ГЭС. Город малюсенький, 50 тысяч человек, но огромное количество производства. В свое время у нас там открыли зону, чтобы зэки работали на этом производстве.

Естественно, многие из них оставались жить в городе, когда освобождались. Получается, 90 процентов жителей были бывшими сидельцами. Когда мы росли, у нас все разговоры были только об этом: кто вышел, кто сел, кто смотрящий и так далее. Других интересов не было. Плюс, в детстве человеку нужен пример.

Спрашивают у ребенка: «Кем ты хочешь стать?». По сути, здесь человек решает, что он хочет иметь в жизни. Все хотят жить хорошо, что-то иметь, быть в достатке. Когда я рос, не видел ни одного спортсмена, кто жил бы в достатке. Единственные, кто был при деньгах и имел успех – бандиты.

Мы даже не считали, что это бандиты, что воровство – нарушение закона. Это считалось заработком. Сейчас вижу, что многие мои друзья оттуда уже отсидели, кто-то уже умер, кого-то убили, кто-то умер от наркоты.

Я бы, наверное, был одним из них. Там не было другого варианта, других возможностей. Каким бы ты ни был хорошим человеком, скорее всего, оказался бы в криминальной сфере.

Моя мама работала учительницей начальных классов. Очень любила свою работу. С детства знала, что станет учителем. Но, когда пришла в профессию, поняла, что на этом не заработать, особенно в то время.

В 90-е учителя получали мизерную зарплату, почти ничего. Мама открыла свой бизнес – два небольших ювелирных магазина, но случился финансовый кризис. Плюс, началась история 90-х с крышей – стали вымогать деньги. Уже был край. Денег нет, еще и с тебя пытаются качать деньги, которых и так нет. Нужно было куда-то деваться.

К нам домой ребята с оружием приходили. К тому же, мама уже развелась с отцом, мы с ней жили вдвоем. Приняли решение, что нам нужно куда-то свинтить», – сказал Лобов.

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